Koolmees geeft een korte toelichting op de nieuwe bestuurscultuur waarover al lange tijd wordt gesproken. "Grote vraagstukken als de woningmarkt, stikstof en de nationale en internationale veiligheid vragen om realisme voor haalbaarheid en uitvoerbaarheid. Dat is de les die we mogen trekken."



"Behapbaarheid en haalbaarheid is cruciaal voor de levens van mensen en het vertrouwen in de politiek. Dat was ook een terugkerend thema aan de onderhandelingstafel."



Sommige thema's, zoals de woningmarkt, het klimaat en de aanpak van de stikstofproblematiek, zijn nog niet volledig uitgewerkt. Koolmees benadrukt daarbij dat het waarschijnlijk ook niet mogelijk is om alle problemen in de komende kabinetsperiode op te lossen. Dat komt doordat bijvoorbeeld het bouwen van huizen en het uitbreiden van de zorg veel tijd kost.



De informateur sluit af met de overhandiging van het regeerakkoord aan Bergkamp. Zij zegt dat het nu tijd is voor de politiek om het vertrouwen van de burgers terug te winnen.