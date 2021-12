CDA'er Hoekstra in nieuw kabinet

CDA-leider Wopke Hoekstra zal opnieuw in het kabinet plaatsnemen. "Ik heb besloten dat ik leiding ga geven aan het CDA vanuit het kabinet."



Welke functie hij gaat bekleden, is nog niet duidelijk. Op dit moment is hij demissionair minister van Financiën. "Dat stuk van de formatie is nog niet afgerond. Er is land in zicht, maar dat gesprek moeten we nog afronden."



Sigrid Kaag (D66), die in september opstapte als demissionair minister van Buitenlandse Zaken, weet nog niet of ze weer in het kabinet wil. Gert-Jan Segers (CU) blijft in de Kamer zitten en zal niet in het kabinet gaan.