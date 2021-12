Formerende partijen spraken vanochtend voor het laatst

De laatste gesprekken tussen de formerende partijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie zijn woensdagochtend afgerond. De partijleiders en secondanten spraken nog even met de informateurs om de punten die de fracties dinsdag hebben aangekaart door te nemen.



Volgens CDA-leider Wopke Hoekstra was "dit het laatste gesprek over de laatste details". Veel is er na de goedkeuring van de fracties niet meer veranderd. Wel zijn de "laatste plooien gladgestreken". De onderhandelaars zaten zo'n twee uur met elkaar om tafel.