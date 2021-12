Vier politieke partijen zijn tot een coalitieakkoord gekomen. Dit is een heel belangrijke stap in het vormen van een nieuwe regering. NU.nl legt uit hoe dit zit.

Dit zijn de politieke partijen die met elkaar gaan samenwerken De VVD (van demissionair premier Mark Rutte), D66 (Sigrid Kaag), CDA (Wopke Hoekstra) en de ChristenUnie (Gert-Jan Segers).

Zij zijn geen onbekenden van elkaar: de afgelopen vier jaar werkten ze ook al samen.

Deze partijen kregen bij de verkiezingen in maart van dit jaar genoeg stemmen van de Nederlandse bevolking om nu samen aan de slag te gaan.

Een coalitieakkoord wordt ook wel een regeerakkoord genoemd. Beide woorden betekenen hetzelfde: het is een lijst met afspraken tussen de politieke partijen. Die partijen willen samen een nieuw kabinet vormen.

Het kabinet bestaat uit ministers en staatssecretarissen. Dat zijn politici die verantwoordelijk zijn voor een bepaald onderwerp, zoals onze gezondheid of onze economie. Demissionair minister Hugo de Jonge, die de coronapersconferenties doet, is bijvoorbeeld nu verantwoordelijk voor het ministerie van Volksgezondheid.

De politieke partijen in de Tweede Kamer kozen wij allemaal bij de verkiezingen van afgelopen maart. Nadat de uitslag bekend was, gingen verschillende partijen met elkaar praten om een nieuwe regering te vormen.

Dat is lastig, want politieke partijen hebben allemaal onderwerpen die zij belangrijk vinden. Niet alle punten van een politieke partij halen het regeerakkoord: het is geven en nemen. Om er met allemaal verschillende politieke partijen uit te komen, zijn veel lange vergaderingen nodig.

Deze keer duurde de onderhandelperiode wel heel erg lang; bijna driehonderd dagen. Het kwam sinds de Tweede Wereldoorlog niet voor dat het zó lang duurde.

Maar nu is er witte rook. Maandag vertelden de vier politieke partijen (VVD, D66, CDA en ChristenUnie) dat ze het met elkaar eens zijn en de komende vier jaar willen samenwerken.

Daarna worden weer nieuwe verkiezingen gehouden en begint het hele riedeltje opnieuw.

Het is nog niet duidelijk wat ze hebben afgesproken

Het is nog niet bekend wat de partijen met elkaar hebben afgesproken. Dat wordt pas woensdagmiddag bekend.

Bij die afspraken kun je denken aan van alles; van het bouwen van meer huizen tot het verhogen van het minimumloon. Zo werd in het vorige regeerakkoord (uit 2017) afgesproken dat we meer belasting gingen betalen en dat er meer geld moest naar ons leger.

Deze keer zal het waarschijnlijk veel gaan over het klimaat en het tekort aan betaalbare woningen.

Partijen moesten eerst nog overleggen over het akkoord

Hoewel we dus al sinds maandag weten dat er een regeerakkoord is, weten we er nog vrij weinig van. Dat komt doordat de vier politieke leiders Rutte, Segers, Kaag en Hoekstra eerst nog moesten overleggen met hun partij.

Het akkoord is namelijk gemaakt door een paar vertegenwoordigers van de politieke partijen, maar er zijn veel meer mensen die er iets van vinden. Zij moeten ook hun goedkeuring geven.

Veel problemen waren er deze keer niet. Alle vier partijen vertelden dinsdag dat ze het eens zijn met het regeerakkoord.