VVD-leider Mark Rutte is maandagavond voorzichtig positief over de uitkomst van de onderhandelingen tussen zijn partij en D66, CDA en de ChristenUnie. "Ik denk dat er een goed akkoord ligt", zei hij na afloop van het laatste overleg.

De partijleiders kwamen maandagavond een voor een naar buiten om een korte toelichting te geven op het gesloten coalitieakkoord. Over de inhoud werd nog niet gesproken, omdat het akkoord eerst nog naar de Kamerfracties van de partijen moet.

Rutte stond de pers maar kort te woord. Hij sprak van een "goed akkoord", maar benadrukte dat het van de uitvoering en de praktijk moet komen. Hij wilde verder niet veel kwijt.

Sigrid Kaag (D66) leek iets positiever gestemd en noemde het een "gebalanceerd en mooi akkoord". Ze zei verder dat ze uitkijkt naar de reactie van haar fractie.

Wopke Hoekstra (CDA) leek vooral opgelucht dat de onderhandelingen erop zitten. "Het heeft lang geduurd en had soms iets van een tangverlossing", zei hij tegen de pers. Hij zei verder dat hij "tevreden" is met wat er op tafel ligt.

"Voor nu ben ik vooral opgelucht dat het erop zit", zei Gert-Jan Segers (ChristenUnie) op zijn beurt. Op de vraag of er voor zijn partij pijnpunten in het akkoord zitten, antwoordde Segers dat het "geven en nemen is".

Segers: 'Akkoord is minder gedetailleerd dan vier jaar geleden'

Een van de grote vragen is of het akkoord daadwerkelijk dunner is geworden dan voorgaande jaren. Het was een wens van de informateurs, de Kamer en de onderhandelende partijen om een akkoord op hoofdlijnen te sluiten. Bij zo'n akkoord is er meer ruimte voor de Tweede Kamer.

"Het is in ieder geval dunner, dus dat is winst", zei Segers daarover. Dit ligt volgens hem niet aan het lettertype, maar aan het feit dat er deze keer minder is afgesproken. "De Kamer heeft meer te zeggen", aldus de CU-leider.

Ook informateur Wouter Koolmees liet al doorschemeren dat het niet helemaal gelukt is om het akkoord alleen op hoofdlijnen te sluiten. "Er zijn wel iets meer afspraken gemaakt. Later deze week zult u het resultaat zien."

Er zijn waarschijnlijk vooral afspraken gemaakt over onderwerpen die gevoelig liggen bij de partijen. Of een van deze meer uitgewerkte onderwerpen de medisch-ethische kwesties zijn - waar vooral D66 en de CU van mening over verschillen - wilde Segers niet zeggen. "We hebben een paar hele intensieve debatten gehad. Maar we zijn er samen uit gekomen", zei hij wel.

Een ander veelgehoorde wens is die van een nieuwe bestuurscultuur en een nieuw elan. Of Nederland dit gaat terugzien in het coalitieakkoord, is nog niet duidelijk. Ook hier wilden de partijleiders niet op vooruitlopen.