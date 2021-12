Waarschijnlijk wordt maandag het coalitieakkoord gepresenteerd. Er staat deze ochtend nog een gesprek gepland tussen de partijleiders van VVD, D66, CDA en ChristenUnie en hun secondanten, en de informateur. Daarna wordt het akkoord eerst nog voorgelegd aan de fracties, voordat de regeringsplannen worden gepresenteerd en er officieel een einde komt aan de langste formatie ooit.

Een doorstart met dezelfde partijen betekent niet hetzelfde kabinet, bezwoer VVD-leider Mark Rutte eind november op het partijcongres van de liberalen. De volgende bewindsploeg krijgt een "andere uitstraling" met "nieuw elan", aldus Rutte.

Nieuw elan of niet, de zwaarste dossiers van de afgelopen jaren liggen er nog steeds en zijn in sommige gevallen zelfs urgenter geworden. Neem bijvoorbeeld klimaatverandering, stikstof, de toeslagenaffaire, de gaswinning in Groningen, de coronacrisis en de woningcrisis.

Rutte IV moet hier direct mee aan de slag en krijgt in het geval van Groningen, de toeslagenaffaire en de coronacrisis de komende jaren maar liefst drie parlementaire enquêtes voor de kiezen.

Rekeningrijden en (bijna) gratis kinderopvang

Sommige plannen werden in de afgelopen weken al gelekt. Zo meldde De Telegraaf dat de automobilist te maken krijgt met het rekeningrijden.

Door de toeslagenaffaire kan een nieuw kabinet niet om een stelselherziening met (bijna) gratis kinderopvang heen. Hier is ook breed politiek en maatschappelijk draagvlak voor. In het 'treindocument' staat dat de kinderopvang voor de meeste mensen gratis wordt.

Het leenstelsel heeft zijn langste tijd gehad. De afschaffing van het stelsel werd in september al aangekondigd door het demissionaire kabinet, alleen de VVD is nog voorstander. Het is alleen de vraag of en hoe studenten die hierdoor (meer) hebben moeten lenen, worden gecompenseerd.

Volgens NRC komt er een einde aan het salarisverschil tussen leraren in het primair en voortgezet onderwijs. Dat betekent dat basisschoolleraren meer gaan verdienen.

Deze 'kloof' is al jaren punt van discussie. Demissionair minister Arie Slob (Onderwijs) liet vorig jaar al weten dat er wat hem betreft één cao komt voor al deze leraren, maar dat dat aan een volgend kabinet wordt overgelaten.

Miljardenfondsen voor klimaat en stikstof

Veel van deze plannen kosten geld. Daar komen nog de problemen met klimaatverandering en stikstof bij. Hoe wil een nieuw kabinet dat allemaal betalen?

Op Prinsjesdag gaf Rutte al een voorzichtig inkijkje. Er komt een fonds met "tientallen miljarden" euro's. Dankzij de goedlopende economie en de lage rente moeten deze eenmalige uitgaven te financieren zijn. "In principe is dat geld er", aldus Rutte in september.

NRC meldde vorige week dat er op die manier inderdaad miljardenfondsen voor het klimaat, stikstof en de woningbouw in de maak zijn. Om hoeveel geld het precies gaat, is nog niet duidelijk.

Kaag zette in op PvdA en GroenLinks, maar kreeg ChristenUnie

Veel ogen zullen de komende tijd gericht zijn op Sigrid Kaag. De D66-leider moest haar voorkeurscoalitie met PvdA en GroenLinks van Rutte en CDA-leider Wopke Hoekstra aan de kant zetten. Zij bleven volharden in hun eis dat twee linkse coalitiepartners er één te veel is.

Aan de andere kant zullen PvdA en GroenLinks benadrukken dat D66 de doorstart van een in hun ogen rechts kabinet mogelijk maakt. "De partij heeft een andere afslag genomen", concludeerde PvdA-leider Lilianne Ploumen vorige week koeltjes bij de presentatie van het 'oppositieakkoord', dat zij samen met GroenLinks presenteerde.

Kaag wil vooruitgang op medisch-ethisch vlak

Kaag wilde aanvankelijk niet met de ChristenUnie van Gert-Jan Segers in zee. Er moest vooruitgang worden geboekt op medisch-ethisch terrein, want dat had in haar ogen stilgestaan. "Dat is een kernpunt voor D66", waren Kaags woorden afgelopen zomer.

Ook voor Hoekstra staat er veel op het spel. Zijn partij belandde het afgelopen jaar in een achtbaan waarvan de rit pas onlangs tot stilstand kwam. Het CDA zal zich scherper gaan profileren, zei Hoekstra afgelopen weekend op het partijcongres. "In het nieuwe kabinet zal het CDA zich anders opstellen", aldus de partijleider.

Rutte IV krijgt zo alvast een spannende mix: nieuw elan, meer profileringsdrang en loodzware dossiers.