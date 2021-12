Het coalitieakkoord van VVD, D66, CDA en ChristenUnie wordt zoals het er nu uitziet woensdag gepresenteerd. Dat is het voornemen van de informateurs Johan Remkes en Wouter Koolmees, schrijven zij maandag aan de Tweede Kamer. De onderhandelaars namens de partijen zijn nog niet definitief akkoord, dat volgt naar verwachting later vandaag.

Remkes en Koolmees willen hun eindverslag 15 december aan de Tweede Kamer aanbieden. Daar zit dan ook het coalitieakkoord bij.

Als de fracties akkoord zijn, dan volgt de presentatie van de coalitieplannen en wordt een debat ingepland met de informateurs. Dat gebeurt naar verwachting nog deze week.

In dat debat zal VVD-leider Mark Rutte worden aangewezen als formateur. De formateur is vaak ook de beoogd minister-president. Rutte zal dan de dagen erna gesprekken voeren met de mensen die namens de coalitiepartijen het kabinet in gaan.

Zo komt er langzaam maar zeker een einde aan de langste formatie ooit, die bijna negen maanden heeft geduurd.

Naar verluidt hebben de toekomstig coalitiepartners onder andere afspraken gemaakt over klimaatverandering en stikstof. Daar worden miljarden euro's voor vrijgemaakt. Ook zijn er plannen om de kinderopvang voor bijna iedereen gratis te maken, het leenstelsel voor studenten af te schaffen, rekeningrijden in te voeren en salarisverhoging voor basisschoolleraren.