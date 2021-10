VVD-leider Mark Rutte denkt dat de kabinetsformatie de komende weken "best nog wel spannend en ingewikkeld" wordt. Maar hij heeft wel het gevoel "dat iedereen eruit wil komen", liet de demissionaire premier weten na de eerste avond van echte onderhandelingen tussen VVD, D66, CDA en ChristenUnie.

Rutte noemt het "prettig om een volgende stap te zetten" in de formatie, die zich door politieke blokkades die de partijen sinds de verkiezingen hebben opgeworpen al maanden voortsleept. Op de eerste dag zijn vooral "praktische zaken" besproken, zoals de agenda voor de komende tijd.

"We zijn begonnen", zei CDA-voorman Wopke Hoekstra. Hij sprak van een "goede avond, qua sfeer en ambitie". Lastige onderwerpen die de partijen onderling verdelen zijn volgens hem nog niet besproken tijdens deze "eerste gedachtenwisseling". D66-leider Sigrid Kaag wilde slecht kwijt dat "een mooi begin" is gemaakt.

Over de noodzaak van snelheid zijn de partijleiders het eens. "We gaan echt ons best doen, zo snel mogelijk", aldus ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers. Hij bestreed dat er eerst veel oud zeer moet worden uitgesproken, onder meer omdat D66 zijn partij lange tijd uitsloot. "Dat valt reuze mee. We zijn niet van suiker."

De gesprekken gaan donderdag om 11.00 uur verder. De informateurs Johan Remkes en Wouter Koolmees ontvangen dan de secondanten van de partijleiders, Sophie Hermans (VVD), Rob Jetten (D66), Pieter Heerma (CDA) en Carola Schouten (ChristenUnie).