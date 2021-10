Johan Remkes (VVD) en Wouter Koolmees (D66) worden in de Tweede Kamer voorgedragen als nieuwe informateurs. Ze zullen de gesprekken gaan begeleiden tussen VVD, D66, CDA en ChristenUnie.

De twee worden dinsdag aan de Tweede Kamer voorgedragen als de nieuwe informateurs, zo bevestigen ingewijden een bericht van RTL Nieuws.

De Tweede Kamer zal nog over de voordracht moeten besluiten, maar de vier partijen hebben een meerderheid. Later dinsdag is er een debat over het formatieproces tot nu toe. Vorige week besloten de vier partijen van de vorige regeringscoalitie dat zij inhoudelijk gaan onderhandelen over een nieuw kabinet.

Na de verkiezingen in maart was de informatie maandenlang in een impasse geraakt, omdat de twee grootste partijen niet tot overeenstemming konden komen. D66 wilde niet verder met de ChristenUnie, maar koerste op deelname van GroenLinks en PvdA, die alleen samen een coalitie in wilden. Maar VVD en het CDA wilden niet met twee linkse partijen samengaan in een coalitie. Uiteindelijk liet D66 de blokkade van de ChristenUnie los.

Koolmees was al eerder aangesteld als verkenner

Koolmees is demissionair minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en was in het voorjaar nog aangesteld als verkenner, samen met zijn VVD-collega Tamara van Ark. Zij volgden VVD'er Annemarie Jorritsma en D66'er Kajsa Ollongren op, de eerste verkenners die hun taak teruggaven nadat via een ANP-foto aantekeningen van hun gesprekken waren uitgelekt.

Van Ark en Koolmees stapten al na een week weer op, nadat er politieke onrust was ontstaan over de uitgelekte notities. VVD-leider Mark Rutte kwam daarbij in ernstige problemen, omdat hij had gesproken over een "functie elders" voor destijds nog CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt. Hij had dat eerder ontkend.

De Kamer wilde af van de twee nieuwe verkenners, omdat zij volgens het parlement te dicht op de politiek zaten. Er was behoefte aan een gezaghebbende, onafhankelijke informateur met een grotere afstand tot de actuele politiek. Dat werd Herman Tjeenk Willink, die later werd opgevolgd door zijn PvdA-partijgenoot Mariëtte Hamer. Toen de laatste klaar was, nam Johan Remkes het over als informateur.