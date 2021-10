Johan Remkes (VVD) en Wouter Koolmees (D66) worden in de Tweede Kamer voorgedragen als nieuwe informateurs. Ze zullen de gesprekken gaan begeleiden tussen VVD, D66, CDA en ChristenUnie.

Volg dit onderwerp Volgen Ontvang meldingen bij belangrijk nieuws rond de formatie 2021

De twee worden dinsdag aan de Tweede Kamer voorgedragen als de nieuwe informateurs, zo bevestigen ingewijden een bericht van RTL Nieuws.

De Tweede Kamer zal nog over de voordracht moeten besluiten. Later op de dag is er een debat over het formatieproces tot nu toe.

Dit bericht wordt aangevuld.