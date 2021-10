Bijna zeven maanden na de verkiezingen gaat de formatie eindelijk echt beginnen. De druk bij VVD, D66, CDA en ChristenUnie om de onderhandelingen de komende tijd te doen slagen is hoog. Maar voor het zover is, debatteert de Tweede Kamer dinsdagmiddag eerst nog over het eindverslag van informateur Johan Remkes. De beoogde coalitie wacht een hoop onbegrip.

Vooral Sigrid Kaag (D66) zal moeten uitleggen waarom ze de optie voor een zo progressief mogelijk kabinet, met GroenLinks en PvdA, heeft ingeruild voor een kabinet met een progressief randje.

De teleurstelling en verontwaardiging bij Jesse Klaver (GroenLinks) en Lilianne Ploumen (PvdA) is groot. Juist GroenLinks en de PvdA kunnen de komende maanden nog een belangrijke rol spelen.

De huidige coalitie haalde deze verkiezingen opnieuw een meerderheid in de Tweede Kamer, maar komt zes zetels tekort in de Eerste Kamer. In 2019 verloor ze namelijk haar meerderheid in de Eerste Kamer, waardoor er sindsdien steun moet worden gezocht bij andere partijen. Zo sloot minister van Landbouw Carola Schouten een stikstofdeal met SP, SGP en 50PLUS.

In eerste instantie was een meerderheid in de Eerste Kamer dan ook voor "niemand een must", zo viel te lezen in de beruchte memo waarmee voormalig verkenner Kajsa Ollongren zich eind maart liet fotograferen. Maar of dat nu nog het geval is?

De onderlinge verhoudingen tussen de verschillende partijen in de Tweede Kamer zijn sinds het debat over de gelekte memo met de woorden "positie Omtzigt, functie elders" verstoord. Alle gebeurtenissen die sindsdien hebben plaatsgevonden, hebben de sfeer, zacht uitgedrukt, ook niet verbeterd.

Hoe gaat de formatie nu verder? De Tweede Kamer debatteert over het eindverslag van Remkes.

Tijdens dat debat worden twee informateurs aangesteld.

Zij gaan de komende weken de coalitieonderhandelingen leiden.

Als de partijen eruit zijn, wordt het regeerakkoord voorgelegd aan de fracties.

Bij groen licht wordt een formateur aangesteld, meestal de beoogde premier.

Hij of zij gaat op zoek naar geschikte ministers en staatssecretarissen.

Draai van Kaag heeft relatie met linkse partijen geen goed gedaan

Zo heeft de draai van Kaag de verhouding met de linkse partijen geen goed gedaan. In een reconstructie van het AD over de afgelopen formatieweek wordt geschetst dat de optie om met zes partijen te gaan onderhandelen niet eens echt werd besproken aan de tafel bij Remkes.

Hoewel Klaver en Ploumen op dat moment al lieten weten niet open te staan voor een extraparlementair kabinet, wordt in het eindverslag van informateur Remkes alsnog een handreiking gedaan. GroenLinks en PvdA mogen nog steeds bewindspersonen leveren aan het nieuwe kabinet, of zelfs in de beginfase van de formatie inhoudelijk meedenken over een bepaald onderwerp.

De twee partijleiders lieten echter meteen weten dat zij hier niet voor openstaan. "Voor de PvdA is er geen enkele rol in de vorming van dit kabinet. Niet in onderhandelingen, niet in het leveren van bewindspersonen. Wij gaan de oppositie in", aldus Ploumen.

Dat werd dit weekend meteen duidelijk op een partijbijeenkomst in Eindhoven. "Als dit demissionaire kabinet ook dit jaar op onze steun voor de begroting wil kunnen rekenen, dan moet er nog veel gewijzigd worden", zei Ploumen tegen de leden. Ze eiste onder meer het volledig afschaffen van de verhuurderheffing, schrijft het AD.

Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen zei Klaver al dat hij de landbouwbegroting niet steunt als er geen investeringen in de stikstofaanpak worden gedaan. Ploumen en Klaver hebben met hun zetels een grote troef in handen.

Uitwijken naar rechtse partijen, zoals de SGP of de Fractie-Nanninga (die ontstond in de Eerste Kamer na afsplitsing van Forum voor Democratie), staat niet bovenaan het lijstje van Kaag. Tegelijkertijd zijn SP-leider Lilian Marijnissen en Partij voor de Dieren-leider Esther Ouwehand samen met PVV-leider Geert Wilders de grootste criticasters van het demissionaire kabinet en de voortzetting van de coalitie.

Kaag zal onderhandelingen naar zich toe willen trekken

Nog los van oppositiesteun moeten VVD, D66, CDA en ChristenUnie er de komende weken zelf ook nog uit zien te komen. De verwachting is dat Kaag iets terug wil voor het feit dat ze "als eerste met haar ogen knipperde". Of ze deze onderhandelingspositie goed zal uitspelen, moeten we nog afwachten.

Volgens Remkes kunnen de onderhandelingen "snel gaan" en ook de partijleiders voelen druk. Er zijn sinds de verkiezingen bijna zeven maanden verstreken, terwijl er grote vraagstukken liggen die moeten worden opgelost, zoals de woningnood, het stikstofprobleem en de klimaatcrisis. Ook kunnen eventuele aanpassingen van de begroting nog tot medio december worden doorgevoerd.

Maar om goed te onderhandelen moet er onderling wel voldoende vertrouwen en een goede sfeer zijn. De partijleiders hebben wat dat betreft nog werk aan de winkel, want er is de afgelopen maanden nogal wat gebeurd.

Zo steunden Kaag, Wopke Hoekstra (CDA) en Gert-Jan Segers (ChristenUnie) begin april de motie van afkeuring tegen premier Mark Rutte, liet Segers vervolgens weten dat hij niet meer in een kabinet onder leiding van de VVD-leider zou stappen, zette Kaag de ChristenUnie op haar beurt weg als een partij waarmee ze absoluut niet in zee wilde (waardoor Segers zich ongewenst voelde), haalde de D66-leider hard uit naar Rutte in een lezing en steunde de partij van Segers onlangs de motie van afkeuring tegen Kaag.

Toch zullen de vier partijen alles op alles zetten om de onderhandelingen te laten slagen, gezien het alternatief van nieuwe verkiezingen. Vooral D66 en CDA zien dat scenario, kijkend naar de peilingen, niet rooskleurig in.