ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers en informateur Johan Remkes hebben totaal verschillende opvattingen over hoe er over medisch-ethische kwesties wordt onderhandeld door de huidige coalitie. Donderdag werd bekend dat VVD, D66, CDA en ChristenUnie een doorstart willen maken.

Een voorbeeld van zo'n medisch-ethisch onderwerp, het grootste twistpunt tussen ChristenUnie en D66, is de Voltooid Leven-wet van D66-Kamerlid Pia Dijkstra die nog door het parlement moet worden behandeld.

Remkes heeft het daar met Segers over gehad, zei hij donderdagmiddag in een toelichting op zijn eindverslag. "Ik heb vastgesteld dat ook door de fractie van de ChristenUnie er geen blokkade ligt op dit soort onderwerpen en wat de Kamer doet", zei Remkes.

Ook voor D66-leider Sigrid Kaag is dit iets waar het parlement over gaat en wordt er geen akkoord over gesloten aan de formatietafel. "Daar maken we ons keihard voor", zei Kaag tijdens de verkiezingscampagne in maart.

Segers had een uur na de persconferentie van Remkes een heel andere uitleg. "Remkes is geen woordvoerder van mij." En: "Als je bij voorbaat zegt dat je alles overlaat aan de vrije krachten van de Kamer, dan weet ik niet of dit kabinet een heel lang leven beschoren is."

'Zou vorm van oude politieke cultuur zijn'

Zo wordt de lastigste kwestie tussen D66 en de ChristenUnie, en daarmee voor de gehele beoogde coalitie, nu al hoog opgespeeld.

Remkes zou het "gek" vinden als er aan de formatietafel al afspraken worden gemaakt die het parlement in zijn mogelijkheden beperkt. "Dat zou een vorm van oude politieke cultuur zijn", aldus de afzwaaiend informateur.

Segers ziet dit dus duidelijk anders. "Ik vind dat je niet elk onderwerp op macht moet kunnen blokkeren. Sommige onderwerpen moet je maatschappelijk en politiek uitdiscussiëren."