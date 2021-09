D66 kan informateur Johan Remkes inlichten over het standpunt van de partij over de formatie, laat D66 donderdag aan NU.nl weten. D66-leider Sigrid Kaag zal om 12.00 uur op het partijbureau een korte persverklaring geven.

Wat het standpunt van de partij is, is nog niet duidelijk. Na haar verklaring gaat Kaag hierover in gesprek met Remkes, laat D66 weten.

De formatie na de parlementsverkiezingen van 17 maart duurt inmiddels ruim een half jaar. Er is nog geen dag officieel inhoudelijk onderhandeld.

Er was woensdag nog geen doorbraak. Volgens ingewijden lag de optie om de bestaande coalitie van VVD, D66, CDA en ChristenUnie voort te zetten op tafel.

Een onderzoek naar een minderheidskabinet - de officiële opdracht van Remkes - werd dinsdag al weggestreept. In de loop van woensdag werd duidelijk dat andere varianten, zoals een extraparlementair kabinet, ook geen kans van slagen hadden.

Donderdag om 12.30 uur gaan de gesprekken tussen Mark Rutte (VVD), Kaag (D66) en Wopke Hoekstra (CDA) bij Remkes verder. ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers zit daar niet bij.