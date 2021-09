Er lijkt eindelijk een doorbraak in de formatie te komen. D66 is akkoord gegaan met het eventueel voortzetten van de oude coalitie, die verder bestaat uit VVD, CDA en de ChristenUnie, zo maakt partijleider Sigrid Kaag donderdagmiddag bekend. Door te onderhandelen over een doorstart van het demissionaire kabinet wil de partijleider naar eigen zeggen nieuwe verkiezingen voorkomen.

"De samenleving roept om flexibiliteit, om actie en om een daadkrachtige regering. Er moet iets gebeuren", zo sprak Kaag bij een persmoment. "D66 verkiest onderhandelen boven nieuwe verkiezingen, omdat de samenleving daar recht op heeft. Niemand is gebaat bij nieuwe verkiezingen. Die verlammen de politiek nog minstens een half jaar en dan blijven nieuwe, grote besluiten uit."

Woensdag waren er gedurende de hele dag gesprekken met informateur Johan Remkes in het Logement in Den Haag. Na afloop van die gesprekken maakten VVD, CDA en D66 bekend dat zij zich "intern wilden beraden" over de opties die door informateur Johan Remkes op tafel waren gelegd.

Het CDA en de VVD zeggen eveneens al een besluit te hebben genomen, maar de partijen hebben nog geen verdere informatie gegeven. Aangezien de twee centrumrechtse partijen meermaals hebben gezegd dat zij graag verder willen regeren met de ChristenUnie, ligt het echter in de lijn der verwachting dat ook zij akkoord gaan.

Kaag wil dat de oude coalitie wel op een aantal zaken gaat veranderen. "Wij staan voor vernieuwing, een ander programma, het bedrijven van nieuwe politiek met nieuw elan. Dat moet zich vertalen naar de inhoud en de vernieuwing van de politieke cultuur", aldus Kaag.

D66-leider Sigrid Kaag bij het persmoment. D66-leider Sigrid Kaag bij het persmoment. Foto: NU.nl

Opties voor minderheidskabinet en extraparlementair kabinet waren al weggestreept

Een onderzoek naar een minderheidskabinet, de officiële opdracht van Remkes, werd dinsdag al weggestreept. In de loop van woensdag werd duidelijk dat andere varianten, zoals een extraparlementair kabinet, ook geen kans van slagen hadden.

Zo kwam toch weer de optie op tafel om met de oude coalitie door te gaan. D66 heeft zich hier maandenlang flink tegen verzet, omdat de partij te grote verschillen ziet op het gebied van medische ethiek, emancipatie en individuele vrijheden. Kaag wilde daarom eigenlijk niet meer met de ChristenUnie in een nieuw kabinet, maar kwam daar in het afgelopen weekend op terug.