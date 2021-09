Partijleiders Mark Rutte (VVD), Sigrid Kaag (D66) en Wopke Hoekstra (CDA) gaan woensdagavond in gesprek met hun eigen fracties om een beslissing te nemen over de formatie. Volgens bronnen zou de oude coalitie (VVD, D66, CDA en ChristenUnie) toch weer op tafel liggen, maar ook de variant aangevuld met GroenLinks en PvdA is een optie.

De VVD was iets na 21.00 uur als eerste van de drie klaar, maar Rutte wilde niets zeggen over de uitkomst.

Volgens Kaag zijn er "goede en stevige gesprekken" gevoerd met informateur Johan Remkes, zei ze woensdag aan het begin van de avond.

Kaag verliet het Logement aan het Plein in Den Haag, waar de verkennende gesprekken plaatsvinden, om zich met de D66-fractie te beraden over de mogelijke opties.

Even later kwam Hoekstra naar buiten met een soortgelijke boodschap. "Het waren goede, inhoudelijke gesprekken. We gaan ons intern beraden."

Eerder op de dag werd duidelijk dat een extraparlementair kabinet, waarbij ook bewindslieden van buiten de coalitiepartijen toetreden tot een kabinet, er waarschijnlijk niet in zit.

PvdA en GroenLinks willen alleen 'volwaardig meedoen'

Partijleiders Lilianne Ploumen (PvdA) en Jesse Klaver (GroenLinks) zien niets in zo'n vorm van samenwerking of in een minderheidsvariant, bleek woensdag na afloop van hun gesprek met Remkes.

"Wij willen volwaardig meedoen. Over alle inhoud, niet alleen over een heel klein stukje", zei Klaver na afloop met het gesprek met Remkes. Volgens de GroenLinks-leider zijn de uitdagingen enorm. "Dat vraagt om een nieuw kabinet. Niet de voortzetting van een oud kabinet of allerlei minderheidsvarianten."

ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers hield zich woensdagmiddag op de vlakte of een doorstart van de oude coalitie nu een serieuze optie is. "We zitten niet in een fase waarin je ergens snel nee tegen zegt", zei hij.

Klaver, Kaag en Segers lieten zich positief uit over een coalitie met VVD, D66, CDA, GroenLinks, PvdA én de ChristenUnie.