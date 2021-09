Partijleiders Lilianne Ploumen (PvdA) en Jesse Klaver (GroenLinks) zien niets in een extraparlementair kabinet of een minderheidsvariant. De uitdagingen die er liggen op het gebied van stikstof, onderwijs en klimaatverandering vragen om een meerderheidskabinet, lieten zij woensdag aan informateur Johan Remkes weten.

"Wij willen volwaardig meedoen. Over alle inhoud, niet alleen over een heel klein stukje", zei Klaver na afloop met het gesprek met Remkes. Volgens de GroenLinks-leider zijn de uitdagingen enorm. "Dat vraagt om een nieuw kabinet. Niet de voortzetting van een oud kabinet of allerlei minderheidsvarianten."

Ploumen en Klaver benadrukten dat de bal bij VVD, D66 en CDA ligt. "Zij moeten de keuze maken. De opties zijn duidelijk", aldus Klaver. GroenLinks en PvdA willen op dit moment onderhandelen met VVD, D66, CDA en ChristenUnie.

Ook ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers kan zich in die samenstelling vinden. "We zitten niet in een fase waarin je ergens snel nee tegen zegt. Ik kan allerlei nadelen opnoemen, maar we zijn zo vastgelopen dat er gewoon iets moet gebeuren", zei hij woensdag.

D66-leider Sigrid Kaag gaf die voorkeursoptie eerder al aan, nu andere meerderheidsvarianten niet mogelijk lijken.

52 Klaver: 'Het is nu aan VVD, D66 en CDA om te bepalen wat ze willen'

Remkes onderzoekt extraparlementaire variant

Omdat een minderheidscoalitie er volgens Remkes ook niet inzit, onderzoekt hij de mogelijkheid van een extraparlementair kabinet. In zo'n variant treden ook ministers van buiten de coalitie toe tot het kabinet. Maar welke vorm Remkes precies in gedachte heeft, blijft onduidelijk.

Remkes had dinsdag de fractievoorzitters van VVD, D66, CDA, PvdA, GroenLinks, ChristenUnie, Volt, SGP uitgenodigd om "de bereidheid, mogelijkheden en het vormen van constructieve samenwerking" te onderzoeken. Deze partijen hebben in een eerder stadium oproepen van Rutte en Kaag gesteund om te kijken of een meerderheidscoalitie mogelijk is.

Mark Rutte (VVD), Kaag (D66) en Wopke Hoekstra (CDA) zijn met Remkes achtergebleven in het Logement aan het Plein in Den Haag.