Informateur Johan Remkes ziet geen mogelijkheden om een "traditionele minderheidscoalitie" te vormen. Dat schrijft hij dinsdag in een brief over de voortgang van de formatie. Remkes wil woensdag met negen partijen verder praten: VVD, D66, CDA, PvdA, GroenLinks, ChristenUnie, Volt, SGP en Fractie Den Haan.

Nu de minderheidsoptie en de zespartijenvariant van D66-leider Sigrid Kaag afvallen, moeten er andere constructies worden besproken, aldus Remkes.

Hij doelt op een extraparlementair kabinet. Zo'n kabinet bestaat deels uit bewindspersonen die weinig of geen connectie met partijen in de Tweede Kamer hebben en die zijn dus ook niet gebonden aan een regeerakkoord.

Denk bijvoorbeeld aan een kabinet van VVD, D66 en CDA, aangevuld met ministers van PvdA, GroenLinks en ChristenUnie.

PvdA, GroenLinks en ChristenUnie kunnen oppositie voeren, maar voelen zich wel (deels) verbonden met het kabinet.

Volgens de informateur is nu "met grote urgentie" een nieuw kabinet nodig, aangezien de verkiezingen al meer dan een half jaar geleden waren. Hij roept de "fracties van alle partijen uit het brede en constructieve midden" op om daarvoor hun verantwoordelijkheid te nemen.

Slechts één keer eerder extraparlementair kabinet

De Nederlandse naoorlogse politiek kende slechts een keer eerder een extraparlementair kabinet. Dat was onder leiding van PvdA'er Joop den Uyl in de jaren zeventig.

Partijen lopen er nu ook niet warm voor. "Partijen kiezen er nadrukkelijk voor om een minderheidsvariant te verkiezen boven andere alternatieven", zei Hamer over deze optie tijdens de presentatie van haar eindadvies begin deze maand.

Het wordt dan ook gezien als een noodgreep, omdat andere oplossingen simpelweg niet haalbaar zijn. "In principe is in deze fase alles nog mogelijk", aldus Remkes.