De zoektocht naar de haalbaarheid van een minderheidskabinet zit er bijna op. Woensdag wordt een "definitieve conclusie" getrokken, beloofde informateur Johan Remkes maandagavond, nadat hij urenlang met partijleiders Mark Rutte (VVD), Sigrid Kaag (D66) en Wopke Hoekstra (CDA) had gesproken.

Een minderheidskabinet

Mariëtte Hamer concludeerde eerder al na maanden van gesprekken dat een kabinet met VVD, D66, CDA, PvdA, GroenLinks en ChristenUnie er niet in zit.

In het kort: VVD en CDA willen niet met PvdA én GroenLinks, de twee linkse partijen willen niet zonder elkaar in een kabinet en D66 wil de huidige coalitie met VVD, CDA en ChristenUnie niet voortzetten.

VVD-prominent Remkes kijkt dus naar een minderheidscoalitie die moet bestaan uit een combinatie uit VVD, D66 en CDA.

Deze variant ziet D66 alleen niet zitten, bleek zondag. "Wat ons betreft is het duidelijk dat een minderheidsconstructie gewoon niet kan werken zonder stabiele, voorspelbare steun in het parlement", zei Kaag.

Die steun had er vorige week tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen moeten zijn, maar die kwam er ondanks een miljardendeal niet.

De zespartijenvariant van Kaag

Als een minderheidscoalitie ook niet haalbaar is, dan is het aan Remkes welke varianten dan wél onderzocht moeten worden.

Op een herhaling van zetten hoeft niemand te rekenen, liet hij maandagavond duidelijk weten. Hamer sprak maandenlang tevergeefs met de betrokken partijen over een voortzetting van de huidige coalitie (VVD, D66, CDA en ChristenUnie) en de varianten met PvdA en/of GroenLinks als vervanger(s) voor de ChristenUnie.

Remkes: "Er gaat in ieder geval één ding niet gebeuren: terug naar de varianten die onder mijn voorganger als informateur hebben gecirculeerd. Dat gaan we niet doen."

Zo komt de optie op tafel waar Kaag zondag nadrukkelijk mee kwam: "Laten we met zes van de constructieve partijen VVD, D66, CDA, PvdA, GroenLinks én ChristenUnie aan tafel gaan", zei de D66-leider zondag tijdens een 'bijpraatsessie' voor partijleden in Amsterdam.

Deze gedachte is niet nieuw, Kaag roept dit al langer. Het was alleen nooit de eerste keuze.

Haar uitspraak leidde tot verbazing in Den Haag. Remkes is namelijk pas krap drie weken aan het werk of zijn opdracht wordt doorkruist door een van de hoofdrolspelers.

De optie is maandagavond in ieder geval wel besproken met de informateur, zei Kaag.

De 'creatieve oplossing': een extraparlementair kabinet

Als bovenstaande varianten allemaal mislukken, dan komen er "creatieve oplossingen" op tafel, zei Remkes.

Hij doelt waarschijnlijk op een extraparlementair kabinet. Zo'n kabinet bestaat deels uit bewindspersonen die weinig of geen connectie met partijen uit de Tweede Kamer hebben en zijn dus ook niet gebonden aan een regeerakkoord.

Denk bijvoorbeeld aan een kabinet van VVD, D66 en CDA, aangevuld met ministers van PvdA, GroenLinks en ChristenUnie.

PvdA, GroenLinks en ChristenUnie kunnen oppositie voeren, maar voelen zich wel (deels) verbonden met het kabinet.

De Nederlandse naoorlogse politiek kende slechts een keer eerder een extraparlementair kabinet. Dat was onder leiding van PvdA'er Joop den Uyl in de jaren zeventig.

Partijen lopen er nu ook niet warm voor. "Partijen kiezen er nadrukkelijk voor om een minderheidsvariant te verkiezen boven andere alternatieven", zei Hamer over deze optie tijdens de presentatie van haar eindadvies begin deze maand.

Het wordt dan ook gezien als een noodgreep, omdat andere oplossingen simpelweg niet haalbaar zijn. "In principe is in deze fase alles nog mogelijk", aldus Remkes.