VVD, D66 en CDA zijn er na urenlang overleg nog niet uitgekomen hoe het verder moet met de vorming van een nieuwe regeringscoalitie, meldt informateur Johan Remkes maandagavond. Woensdag zullen de drie partijen verder praten en dan worden er definitieve conclusies getrokken, zegt hij in een korte verklaring.

Remkes heeft als opdracht om een minderheidskabinet te onderzoeken, nadat pogingen om een bredere coalitie te vormen waren misgelopen. Na een week stilstand in de formatie had Remkes maandag de balans willen opmaken. De drie partijen hebben meer dan tien uur met elkaar gesproken.

Volgens de VVD-prominent is het gesprek tussen de drie partijen in een aantal opzichten nog niet geëindigd. Over een minderheidskabinet wilde hij nog niets zeggen. "Wij trekken woensdag definitieve conclusies. Er gaat in ieder geval één ding niet gebeuren: terug naar de varianten die onder mijn voorganger als informateur hebben gecirculeerd. Dat gaan we niet doen."

In principe is volgens Remkes in deze fase alles nog mogelijk. Er zijn "ook nog allerlei creatieve varianten denkbaar en daar gaan we woensdag het goede gesprek over voortzetten."

Partijleiders wilden weinig kwijt over gesprek

De drie politiek leiders hielden het ook kort, omdat het volgens hen "niet dienstig" is voor het formatieproces om verder uit te wijden over wat binnenskamers is besproken.

VVD-leider Mark Rutte zei alleen: "Het waren goede gesprekken, maar we zijn niet klaar". Wat er maandag tijdens het tien uur durende overleg allemaal is besproken, zal volgens Rutte "later duidelijk worden". Wel ging het volgens hem vooral over de vraag "wie met wie" gaat samenwerken in een coalitie.

D66-leider Sigrid Kaag sprak van een "heel intensief gesprek", dat het heel nuttig is geweest. Ze zei dat ook het opheffen van de D66-blokkade van de ChristenUnie was besproken. Ze wilde niet speculeren over hoe het nu verder moet. Wel benadrukte ze dat ze "altijd optimistisch" is.

Hoekstra: 'Allerlei varianten liggen nog op tafel'

CDA-leider Wopke Hoekstra noemde het "goede inhoudelijke en constructieve gesprekken", waarbij ze ook hebben geconcludeerd "dat het zinvol is" om woensdag verder te gaan. Volgens hem liggen er nog "allerlei varianten" op tafel, niet alleen de opties van een minderheidskabinet of een coalitie met zes partijen.

D66 wil liever geen minderheidskabinet. Na partijoverleg toonde D66-leider Sigrid Kaag zich zondag bereid om alsnog samen te werken met de ChristenUnie. Dat had Kaag deze zomer nog uitgesloten. Ze stuurde daarbij wel aan op een coalitie met zes partijen waarbij óók PvdA en GroenLinks worden betrokken.

VVD en CDA hadden dat laatste steeds tegengehouden, omdat ze niet met twee linkse partijen tegelijk in een coalitie willen. PvdA en GroenLinks willen alleen samen in een kabinet. Door de blokkades zit de formatie al maanden in een impasse.