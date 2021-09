Het is dit weekend nog niet gelukt om tot een doorbraak in de formatie te komen, zei informateur Johan Remkes zondagmiddag na afloop van de gesprekken op Landgoed De Zwaluwenberg in Hilversum. Toch is er nog ruimte om verder te praten. De gesprekken tussen VVD, D66 en CDA gaan over acht dagen verder.

Volgens Remkes zijn het afgelopen weekend goede gesprekken gevoerd. Wel hebben het aftreden van Sigrid Kaag als demissionair minister van Buitenlandse Zaken en Ank Bijleveld als demissionair minister van Defensie respectievelijk afgelopen donderdag en vrijdag die gesprekken "bemoeilijkt", aldus de informateur.

VVD-leider Mark Rutte zei zondag dat over "de vorm en de voorwaarden" van samenwerken echt nog doorgepraat moet worden. Welke voorwaarden dat zijn, zei hij niet. Hij erkende ook dat er afgelopen week "echt iets is gebeurd", maar volgens hem heeft dat de relaties tussen VVD, D66 en CDA niet verslechterd.

CDA-voorman Wopke Hoekstra verliet Hilversum zondag "met gematigd optimisme". "De gesprekken waren goed. Volgende week praten we verder over de óf- en hoe-vraag", zei hij.

D66-leider Sigrid Kaag sprak van een "intensieve week". Ondanks de gebeurtenissen is samenwerking met het politieke midden volgens haar niet alleen mogelijk, maar bovenal noodzakelijk.

De partijleiders van D66, VVD en CDA kwamen dit weekend bij elkaar in Hilversum in de hoop nader tot elkaar te komen bij de formatiegesprekken. Op 7 september is Remkes aangesteld als nieuwe informateur. Zijn taak is om te kijken of er een minderheidskabinet mogelijk is.

De gesprekken gaan maandag over een week verder. Eerst is Prinsjesdag komende dinsdag. Woensdag en donderdag zijn de Algemene Politieke Beschouwingen.