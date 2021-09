Een kabinet met steun van een meerderheid in de Tweede Kamer lijkt vorige week uit zicht te zijn verdwenen. Hoe nu verder? Onze politiek verslaggever Edo van der Goot beantwoordt jullie vragen over de formatie.

Wat kan een VVD-(in)formateur voor elkaar krijgen wat iemand van D66 of PvdA niet voor elkaar kreeg?

Formeel speelt de politieke kleur van de informateur, die door de Tweede Kamer wordt aangewezen, geen rol. Zo was PvdA'er Herman Tjeenk Willink bijvoorbeeld ook bij de vorige formatie betrokken, terwijl de sociaaldemocraten op geen enkel moment hebben onderhandeld over een kabinet.

Waarschijnlijk wordt VVD'er Johan Remkes de nieuwe informateur, hij staat erom bekend moeilijke en harde beslissingen te nemen. Dat komt in deze vastgelopen formatie goed van pas.

Waarom wil geen enkele partij water bij de wijn doen? Partij A wil niet regeren met B en Partij C niet met D. En dat terwijl ze allemaal hebben ingezet op het magische woord 'samenwerking' tijdens de verkiezingen.

Helemaal waar. VVD-leider Mark Rutte schreef bijvoorbeeld in de campagne: "We kunnen alleen iets bereiken door met alle redelijke partijen samen te werken." Nu blijkt dat hij samenwerking met GroenLinks én PvdA niet ziet zitten.

De officiële reden van Rutte en CDA-leider Wopke Hoekstra luidt dat beide partijen niet nodig zijn voor een meerderheid, waardoor de stabiliteit in gevaar komt. In combinatie met de inhoudelijke verschillen is dat de reden dat er niet wordt onderhandeld met die partijen.

Bij GroenLinks en PvdA valt juist te horen dat ze er inhoudelijk wel uit kunnen komen, maar dat het vooral om de beeldvorming gaat.

Informateur Mariëtte Hamer maakt zich hier zorgen over. Er moet nu namelijk worden uitgezocht of een minderheidskabinet mogelijk is. Vanaf daar is er in haar ogen "een heel dun lijntje" naar niets. "Als je geen opties meer hebt, dan is het spel over", aldus Hamer vorige week tijdens een persconferentie.

Zijn nieuwe verkiezingen realistisch?

Dat weet niemand op dit moment. Als de zoektocht naar een minderheidskabinet ook mislukt, dan kan dat een optie zijn. Maar op de PVV na, zit niemand daar nu op te wachten.

Waarom wordt de PVV - nog steeds - uitgesloten?

Al in een vroeg stadium werd bekend dat VVD, D66, CDA, SP, PvdA, GL, Volt, Denk en BIJ1 de PVV om verschillende redenen uitsluiten.

D66-leider Sigrid Kaag doet dat, omdat haar partij vindt dat de PVV Nederlanders met een islamitische achtergrond uitsluiten. In het PVV-verkiezingsprogramma staat namelijk dat er een verbod moet komen op het verspreiden van de islamitische ideologie via islamitische scholen, moskeeën en de Koran.

Dat is ook voor Rutte een van de redenen om niet met de partij van Geert Wilders in zee te gaan.

Hoe nu verder? Eerst partijen uitsluiten om ze dan later vanuit een minderheidskabinet toch om steun te moeten vragen, riekt naar waaghalzerij die weleens schromelijk kan mislukken.

Een minderheidskabinet geeft je de mogelijkheid om via verschillende wegen een meerderheid te vinden. Dat heeft als voordeel dat je flexibeler bent, vinden experts. Je kunt voor meerderheden verschillende kanten op.

Een risico is dat de verhoudingen tussen VVD, D66, CDA, PvdA, GroenLinks en ChristenUnie door de blokkades en afwijzingen nogal bekoeld zijn. Juist deze zes partijen zullen veel samen moeten werken, of ze nu in de oppositie of in de coalitie zitten.

Het vertrouwen zal moeten worden hersteld, anders is ook een minderheidscoalitie geen oplossing. Of dat lukt, zal de komende weken moeten blijken.