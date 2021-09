Aan de inhoud lag het niet, zei afzwaaiend informateur Mariëtte Hamer donderdag bij de presentatie van haar eindverslag. De reden voor het mislukken van het vormen van een meerderheidscoalitie is er niet. Wel wordt duidelijk dat het chagrijn en het wantrouwen onderling nooit helemaal zijn verdwenen.

Of de partijleiders van VVD, D66, CDA, PvdA, GroenLinks en ChristenUnie elkaar niet vertrouwen, wilde Hamer liever niet zeggen. "Ik moet daar voorzichtig in zijn."

Maar eigenlijk gaf ze het antwoord alsnog op de vraag of ze elkaar wél vertrouwen. "Ik denk dat ze elkaar weer kunnen vertrouwen."

Zo heeft de vertrouwenscrisis die ontstond op 1 april de formatie nog steeds in zijn greep. Op die dag was het explosieve debat over de gefotografeerde memo waarop "positie elders" achter de naam van toenmalig CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt stond.

VVD-leider Mark Rutte had het niet over Omtzigt gehad, zei hij. Maar uit vrijgegeven documenten bleek dat hij de kwestie wel degelijk ter sprake had gebracht bij de verkenners.

Vertrouwenscrisis is nog niet 'uitgeploft'

Wat volgde was een ongekende parlementaire klap voor Rutte. Hij kreeg een breed gesteunde motie van afkeuring aan zijn broek. Een motie van wantrouwen, ook gesteund door GroenLinks en PvdA, overleefde hij maar ternauwernood.

"Die ontploffing heeft wel effect gehad", zei Hamer donderdag. "In die zin is dat nog niet 'uitgeploft'."

Hamer hoopte erop dat het wantrouwen richting Rutte zou wegebben. In juni, bij de presentatie van haar vorige eindverslag, constateerde ze al dat niet alle partijen tegen Rutte waren. "Het is meer tussen de partijen komen te liggen", aldus Hamer destijds.

Daarna gaf Hamer VVD en D66 de opdracht een regeerakkoord op hoofdlijnen te schrijven. Dat moest "een zekere mate van vrolijkheid" in de formatie brengen. Die vrolijkheid was er ook in de zomer, zei Hamer donderdag. "Maar ik moet ook constateren dat die vrolijkheid in de zomer is verdwenen."

Wantrouwen sluimert nog

Het chagrijn is dus nog niet verdwenen. Ook het wantrouwen tussen de partijen sluimert nog, hoewel Rutte dat dinsdag nog publiekelijk ontkende.

"Ik vertrouw ze absoluut", zei hij over partijleiders Jesse Klaver (GroenLinks) en Lilianne Ploumen (PvdA), toen hij ze net een definitief "nee" had verkocht over verdere samenwerking met beide linkse partijen. "De verhoudingen zijn persoonlijk goed", voegde hij er nog aan toe.

Een van de hoofdrolspelers vindt dat ongeloofwaardig. "Als Rutte GroenLinks en de PvdA had vertrouwd, dan was hij wel met ze gaan praten."

Mislukte gesprekken heeft 'wissel getrokken' op verhoudingen

Bijna een half jaar na de verkiezingen zit er dus geen schot in de zaak en zijn de wegen naar een meerderheidskabinet afgesloten. VVD, D66 en CDA moeten nu gaan uitzoeken of zij een minderheidscoalitie willen vormen waarbij een beroep wordt gedaan op "de andere drie partijen uit het brede midden". Dat zijn PvdA, GroenLinks en de ChristenUnie.

Tegelijkertijd constateert Hamer, die bijna vier maanden informateur is geweest, dat die onderlinge verhoudingen er niet beter op zijn geworden.

"De afgelopen periode, en zeker de laatste week, heeft een wissel getrokken op de verhoudingen tussen de zes partijen."