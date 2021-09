Oud-informateur Herman Tjeenk Willink ervaart een gevoel van "plaatsvervangende schaamte" bij de impasse waarin de huidige formatie zit. Dat maakte hij woensdagavond kenbaar in een interview met Nieuwsuur.

Tjeenk Willink is kritisch op de manier waarop de formatie verloopt. In gesprek met Nieuwsuur gaf hij aan "een gevoel van mistroostigheid en plaatsvervangende schaamte" te hebben bij het verloop van de formatie..

"Op de lange duur doet dit afbreuk aan de geloofwaardigheid van de politiek", zegt de oud-informateur die eind april zijn eindverslag aan de Tweede Kamer overhandigde.

Tjeenk Willink schreef dat eindverslag nadat de gehele oppositie het vertrouwen in Rutte opzegde toen bleek dat de VVD-leider het in de verkennende gesprekken over CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt had gehad. De conclusie van het eindverslag was dat demissionair Mark Rutte, ondanks de impasse waarin de formatie terecht was gekomen, het vertrouwen bij de meeste partijen zou kunnen herstellen.

Na Tjeenk Willink werd Mariëtte Hamer aangesteld om de formatie verder te leiden. Zij gaf op 22 juni in haar eindverslag Mark Rutte (VVD) en Sigrid Kaag (D66) de opdracht om de aanzet tot een regeerakkoord te schrijven.

Nieuw kabinet lijkt verder weg dan ooit

De formatie belandde opnieuw in een impasse toen de VVD en het CDA dinsdag lieten weten dat ze niet willen regeren in een kabinet met PvdA én GroenLinks. Daardoor lijkt de komst van een nieuw kabinet verder dan ooit.

Tjeenk Willink benadrukte de urgentie van een nieuw kabinet bij Nieuwsuur. "Er moeten allerlei grote problemen worden opgelost. De relevante vraag is: hoe komen we uit deze situatie waar iedereen zo ongelukkig over is?"