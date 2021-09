Een kabinet van partijen met een meerderheid in de Tweede Kamer lijkt na de bezwaren van VVD en CDA tegen PvdA én GroenLinks niet langer haalbaar. Daarom wordt er in Den Haag hardop nagedacht over een minderheidskabinet. Wat zijn de voor- en nadelen daarvan? NU.nl vroeg het aan politicologen Joost van Spanje en Sarah de Lange, beiden van de Universiteit van Amsterdam.

"Je moet steeds zoeken naar nieuwe meerderheden, maar je bent ook flexibel", vat Joost van Spanje de voor- en nadelen van een minderheidskabinet samen.

Een minderheidscoalitie zonder gedoogsteun is in de naoorlogse Nederlandse politiek nooit voorgekomen. Maar Van Spanje wijst erop dat de huidige coalitie haar meerderheid eind 2019 al verloor, toen Wybren van Haga zijn zetel meenam nadat hij uit de VVD was gezet.

Het kwam de laatste jaren ook regelmatig voor dat de coalitie geen meerderheid had in de Eerste Kamer. Akkoordjes sluiten met de oppositie is dus niets nieuws.

Minderheidscoalitie past bij huidige situatie

Een minderheidscoalitie komt met de politieke dossiers die nu op tafel liggen eigenlijk best goed uit, vindt Van Spanje.

"Migratieonderwerpen en klimaatverandering zijn nu belangrijke politieke thema's. Het ene vindt rechts belangrijk, het andere is voor links cruciaal. Een minderheidsregering vanuit het midden kan beide vraagstukken aanpakken door deals met links te sluiten over milieu en met rechts over migratie. Zo kun je flexibiliteit omzetten in slagkracht."

Sarah de Lange pleit al jaren voor een minderheidskabinet, zegt ze. "Doordat de Nederlandse politiek veel en relatief kleine partijen kent, leent de situatie zich goed voor een minderheidskabinet."

Ook De Lange stipt het voordeel van flexibiliteit aan, waarmee je sociale en culturele verschillen tussen de partijen kunt aanpakken.

In Scandinavische landen wordt al langer gewerkt met minderheidskabinetten. "In Denemarken en Zweden werkt dat heel goed", zegt De Lange. Er is wel een belangrijk verschil met de situatie in Nederland: die landen kennen een eenkamerstelsel. Het parlement in Nederland heeft er twee, waardoor de situatie complexer is.

Meer open debat met minderheidscoalitie

Een minderheidskabinet zou ook de zo gewenste andere bestuursstijl een boost kunnen geven. De laatste kabinetten werkten met dichtgetimmerde regeerakkoorden en coalitieoverleggen, waardoor oppositiepartijen vaak bij voorbaat al buitenspel stonden.

Macht en tegenmacht tussen kabinet en Kamer raakten zo uit balans. De toeslagenaffaire legde pijnlijk bloot hoe signalen dat ouders onterecht als fraudeurs werden gezien niet werden opgepikt. Ook de Kamer werd in dit dossier regelmatig slecht, te laat of zelfs helemaal niet geïnformeerd door het kabinet.

"Bij een minderheidskabinet wordt het politieke debat meer open gevoerd. Uitkomsten staan niet bij voorbaat al vast omdat regeringspartijen alles dichttimmeren", zegt Van Spanje.

Tegelijkertijd waarschuwt hij dat niet alles in volledige openheid kan. "Als je onderhandelt, is het niet handig als iedereen meeluistert. Op die manier worden er geen akkoorden gesloten en worden problemen niet opgelost."

Parlement krijg wat macht terug

Toch zal het de relatie tussen parlement en regering aanscherpen, verwacht De Lange. "De oppositie wordt nu vaak voor een voldongen feit gesteld, omdat regeringspartijen alles van tevoren afstemmen. Je holt daarmee de rol van het parlement uit. Met een minderheidskabinet krijgt het parlement wat macht terug."

Dat betekent tegelijkertijd dat bewindspersonen wat macht zullen inleveren. De Lange: "Ministers moeten beter op hun tellen passen. Een motie van wantrouwen heeft weinig kans op een meerderheid, omdat de coalitie die weg zal stemmen. Bij een minderheidscoalitie zal je als kabinet beter moeten luisteren naar de oppositie."

Alternatieven worden extremer

Een minderheidskabinet betekent ook dat de machtsverhoudingen vervagen. Dat kan voor kiezers ingewikkeld zijn. "Ook oppositiepartijen worden een beetje verantwoordelijk voor het regeringsbeleid. Het wordt zo lastiger om partijen af te rekenen op wat zij hebben gedaan", zegt De Lange.

Het kan sowieso veel invloed hebben op verkiezingen, denkt Van Spanje. "Bijna alle partijen steunen afwisselend regeringsbeleid. GroenLinks tot JA21 en alles daartussen zitten bij wijze van spreken allemaal aan tafel. Voor kiezers lijkt er dan bijna geen verschil meer te zijn tussen die partijen."

Van Spanje vermoedt dat mensen die rechts georiënteerd zijn nog rechtser zullen gaan stemmen. Hetzelfde geldt voor de linkerflank. "De alternatieven worden extremer. Zo kan een minderheidskabinet ook de flanken in de kaart spelen."