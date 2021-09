Nu VVD en CDA coalitieonderhandelingen met GroenLinks en PvdA samen definitief hebben afgewezen, lijkt een nieuw kabinet met steun van een meerderheid in de Tweede Kamer mijlenver uit zicht. De blokkades zijn eerder groter dan kleiner geworden, ondanks pogingen van informateur Mariëtte Hamer om de boel op gang te krijgen. Hoe nu verder?

"What the fuck hebben wij de afgelopen maanden zitten doen?"

Er klinkt frustratie in de wandelgangen bij de partijen die betrokken zijn bij de formatie.

Maandenlang hebben verkiezingswinnaars VVD en D66 op verzoek van informateur Hamer gewerkt aan een regeerakkoord op hoofdlijnen, waar ook CDA, PvdA en GroenLinks wel brood in zagen.

Toch trokken Mark Rutte (VVD) en Wopke Hoekstra (CDA) dinsdag de deur dicht voor Jesse Klaver (GroenLinks) én Lilianne Ploumen (PvdA).

Twee linkse partijen in een coalitie, terwijl een van de twee niet nodig is voor een meerderheid, is al maanden hét struikelblok in de formatie.

Hoekstra was vooral de blokkeerder

Publiekelijk zijn politici terughoudend over wie nou de meeste schuld heeft, maar achter de schermen valt van verschillende kanten te horen dat vooral Hoekstra problemen heeft met GroenLinks én PvdA en dat Rutte hem daarin steunt.

"Hoekstra blokkeert het meest, maar Rutte voert het uit", zegt een betrokkene daarover.

Nadat de leden van GroenLinks en PvdA het samen optrekken in deze formatie afgelopen weekend bezegelden, werden VVD en CDA gedwongen zich uit te spreken over de vijfpartijencoalitie, die vooral de voorkeur heeft van D66-leider Sigrid Kaag.

Rutte en Hoekstra vrezen voor zogeheten freeriders-gedrag: een van de twee linkse partijen zou tegen kabinetsbeleid kunnen stemmen, zonder dat dit verdere gevolgen heeft. Dat zorgt voor instabiliteit binnen een coalitie. Daarnaast zijn de inhoudelijke verschillen met die linkse partijen te groot, zeiden de partijleiders dinsdag.

Onzin, vinden ze op links. Ploumen en Klaver hameren er al maanden op dat zij helemaal geen belang hebben bij eventueel gestook binnen de coalitie, omdat zij juist gezamenlijk willen optrekken. Natuurlijk zijn er inhoudelijke verschillen, maar er valt op zijn minst over te praten, vinden de leiders van de PvdA en GroenLinks. Het regeerakkoord op hoofdlijnen bood daarvoor genoeg aanknopingspunten in hun ogen.

Ook optie met ChristenUnie is van tafel

Dat document, waar CDA, PvdA, GroenLinks en de ChristenUnie alleen een samenvatting van hebben gezien, leek volgens betrokkenen in ieder geval niet bedoeld voor de huidige coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie.

Het zogeheten roze stembusakkoord zou worden uitgevoerd (een akkoord dat in 2017 werd ondertekend door acht politieke partijen waarin afspraken zijn vastgelegd over lhbtiq+-emancipatie), er wordt kritisch gekeken naar onderwijsvrijheid (artikel 23 uit de Grondwet) en er moet vooruitgang worden geboekt met medisch-ethische kwesties, zoals met de abortus- en embryowet. "Dat is niet bepaald voor de ChristenUnie opgeschreven", aldus een betrokkene.

Rutte en Hoekstra willen graag verder in de huidige samenstelling, maar ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers heeft zijn knopen al geteld. Hij voelt zich niet gewenst in een nieuwe coalitie en onttrok zich de laatste maanden steeds meer van kabinetsdeelname.

Inmiddels is Segers van mening dat een minderheidscoalitie de meeste kans van slagen heeft, waarbij de ChristenUnie zich constructief zal opstellen, maar geen gedoogpartij zal worden.

Meerderheidscoalitie lijkt doodlopende weg

Hoewel Hoekstra nog hoopt op "meerdere varianten" die uitgezocht kunnen worden, lijkt de weg naar een meerderheidscoalitie een doodlopende.

Zo komt een minderheidskabinet in beeld. Net na de verkiezingen zagen maar weinig partijen dat zitten. "Weinig echt enthousiasme, enige steun", noteerden de toenmalig verkenners in maart na gesprekken met alle zeventien fractievoorzitters.

Het was ook niet de opdracht voor Hamer om zo'n minderheidsvariant te onderzoeken. Als dat verandert, dan wordt het opnieuw puzzelen.

Het is niet langer vanzelfsprekend dat Rutte en Kaag dan samen optrekken, zoals dat in de formatie tot nu toe steeds gebeurde. De VVD moet als grootste partij "een weg uit deze impasse" vinden, zei Kaag dinsdag.

Aangezien VVD en CDA elkaar al maanden stevig vasthouden, lijkt dat de meest kansrijke combinatie. Het is allerminst zeker of D66 hier zomaar bij wil aansluiten.

Minderheidscoalitie past bij nieuwe bestuursstijl

Een dag na de verkiezingen opperde politicoloog Sarah de Lange (UvA) al om minderheidskabinet uit te proberen. "Je kunt beter inspelen op wat er in de samenleving gebeurt", zei ze destijds.

Dat was nog voor het debat over de gefotografeerde memo van oud-CDA'er Pieter Omtzigt en Ruttes "verkeerde herinnering" daarover. Wat volgde was een vertrouwenscrisis.

Een minderheidskabinet zonder dichtgetimmerde akkoorden en coalitiedwang leent zich uitstekend voor de beloofde nieuwe, open bestuursstijl, valt nu veel te horen op het Binnenhof.