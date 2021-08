Het is aan Mariëtte Hamer om de volgende stap te zetten in de formatie, zeiden partijleiders Wopke Hoekstra (CDA) en Sigrid Kaag (D66) dinsdag na hun gesprekken met de informateur. Het waren "intensieve gesprekken", aldus de twee partijleiders.

Dinsdag maakten VVD en CDA duidelijk niet met PvdA en GroenLinks in een kabinet te willen. Ook de ChristenUnie zit voorlopig niet langer aan de formatietafel.

Hoekstra "begrijpt het ongemak" dat de partijleiders na afloop van de gesprekken niet meer willen vertellen over de inhoud van de gesprekken. Maar volgens de CDA-leider is het "dienstig" om nog radiostilte te houden. Al maanden houden de partijleiders in de formatie hun kaken stijf op elkaar over wat binnenskamers wordt besproken.

Kaag zei achteraf nog wel dat ze het "teleurstellend" vindt dat er niet meer met PvdA en GroenLinks wordt gepraat. Eerder op de dag zei ze al dat het "heel moeilijk" uit te leggen is dat de VVD en CDA niet meer met beide linkse partijen willen praten in de formatie.

Het is nog niet bekend wanneer Hamer conclusies trekt en met een eindverslag van deze formatiefase komt. Dat het verslag dinsdag nog komt, lijkt uitgesloten.