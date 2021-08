Het duo Lilianne Ploumen (PvdA) en Jesse Klaver (GroenLinks) is sinds de verkiezingen onafscheidelijk. Ze willen bij eventuele formatieonderhandelingen één team vormen, maar wat willen de leden? Zaterdag zullen zij zich uitspreken over de linkse samenwerking en de voortgang van de formatie.

Klaver en Ploumen zetten sinds de verkiezingen al in op een zo progressief mogelijk kabinet. Sinds verkenner Kajsa Ollongren (D66) begin juni gefotografeerd werd met geheime formatienotulen waarin de aantekening stond "linkse partijen houden elkaar niet echt vast" is de samenwerking nog steviger geworden. Ze gaan alleen samen in een coalitie, of helemaal niet.

"Alle pogingen om ons uit elkaar te spelen zijn mislukt", benadrukte Ploumen deze week nogmaals na gesprekken met informateur Mariëtte Hamer. VVD en CDA lijken, ondanks het plan van Klaver en Ploumen, nog niet bereid tot onderhandelingen met GroenLinks én PvdA.

Het plan dat voor nu op tafel ligt bij de partijen: Een onderhandelingsteam vormen tijdens de formatie en op dat vlak als één Tweede Kamer-fractie optrekken. Maar hoe gaan de fracties dan verder ná de formatie? En zit er ooit een volledige partijfusie in?

PvdA-leden kunnen stemmen over uiteenlopende moties

GroenLinks en PvdA organiseren zaterdag allebei een ledenbijeenkomst om te praten over de linkse samenwerking en de formatie. Bij de partij van Klaver zal het bij praten blijven, aangezien de leden niet kunnen stemmen. (Als er uiteindelijk een regeerakkoord op tafel ligt moet daar wel over gestemd worden).

Bij de PvdA kunnen de leden wel stemmen over ingediende voorstellen. Er worden twaalf uiteenlopende moties behandeld: Van nog meer fractiesamenwerking met GroenLinks tot aan het stoppen met formatiegesprekken én het uitsluiten van meeregeren onder leiding van VVD-leider Mark Rutte. Ook is een motie ingediend die pleit voor het plan van Klaver en Ploumen.

Hoewel het onzeker is welke kant het precies op zal gaan, lijkt het erop dat de partij wel voor samenwerking met GroenLinks is aangaande de formatie. Een verdere fusie, waar ook al jaren over wordt gepraat, zal op dit moment nog een stap te ver zijn.

Of de blokkade tegen Rutte genoeg steun zal krijgen is niet duidelijk, al zullen veel leden wel vertrouwen houden in de visie van Ploumen. Ondanks dat zij (net als Klaver) begin april een motie van wantrouwen tegen de VVD-leider steunden, lijkt het erop dat Rutte het vertrouwen heeft teruggewonnen.

Uitkomst kan mogelijk van invloed zijn op de formatie

Ondertussen zit de formatie nog steeds muurvast. Rutte en D66-leider Sigrid Kaag werkten afgelopen zomer aan de 'bouwstenen' van een mogelijk regeerakkoord, waar zowel GroenLinks als PvdA enthousiast over zijn. CDA-leider Wopke Hoekstra zag "dingen die hem wel bevielen en dingen die hem niet bevielen" en Gert-Jan Segers zag een "liberaal stuk" dat niet de kant van de ChristenUnie opkomt.

Hoewel de partijen elkaar op de zo vaak verwoorde "lijnen van de inhoud" wel zouden kunnen vinden, lijkt het vooralsnog stuk te lopen op politieke smaken. Informateur Mariëtte Hamer schreef woensdagavond aan de Tweede Kamer dat de "bouwstenen in beweging" zijn.

Naar verwachting staan er volgende week nieuwe gespreksrondes in de planning. Die konden donderdag niet doorgaan vanwege de drukke agenda's. Vooral Kaag en Rutte hadden hun handen vol aan de ontwikkelingen in Afghanistan.

Toevalligerwijs zijn dan ook de ledenbijeenkomsten van PvdA en GroenLinks achter de rug. Wie weet zorgen de leden voor een opening in de formatie, of zetten ze er juist een streep door.

In een interview met de Volkskrant wilde Klaver vrijdag, met Ploumen naast zich aan tafel, nog geen antwoord geven op de vraag of hij alleen verder gaat met onderhandelen als de PvdA ermee stopt. "Ik heb in mijn hoofd geen ruimte voor dat scenario, omdat ik mij niet kan voorstellen dat onze samenwerking stopt", zei hij.