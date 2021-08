Nu Jesse Klaver (GroenLinks) en Lilianne Ploumen (PvdA) hebben aangekondigd dat ze als één team met één inzet gaan deelnemen aan eventuele formatieonderhandelingen is het de vraag wat dit precies betekent voor beide partijen. Klaver: "Op deze manier zetten we een volgende stap in de linkse samenwerking."

Klaver en Ploumen houden elkaar al sinds de Tweede Kamer verkiezingen van afgelopen maart stevig vast. "We hebben sinds de verkiezingen altijd gezegd 'we gaan niet zonder elkaar in een kabinet'. Partijen hebben geprobeerd ons uit elkaar te drijven, maar dat is niet gelukt. Nu zetten we een logische stap", zei Ploumen vrijdag.

Met deze stap is het de bedoeling dat de twee Kamerfracties, samen goed voor zeventien zetels, gezamenlijk beslissingen gaan nemen over hoe ze eventuele formatieonderhandelingen ingaan. Klaver noemt het een "logische en bijzondere stap". Klaver en Ploumen hopen op een formatiepoging met VVD, CDA en D66.

VVD-leider Mark Rutte heeft echter al laten weten dat hij niet in een kabinet met vijf partijen wil, omdat vier partijen "stabieler" is. Als het bij deze stap blijft, zullen de fracties van GroenLinks en PvdA na de onderhandelingen nog gewoon los van elkaar opereren.

Over hoe de samenwerking tussen de fracties er na de formatie uit zal zien, willen Klaver en Ploumen nog niks loslaten. "Hoe het verder gaat, gaan we werkende weg ontdekken. We begeven ons op onontgonnen terrein", zei de PvdA-leider daarover. "We gaan nu met elkaar de onderhandelingen in. Wat we daarna eventueel gaan doen? Ik ga op niks ja zeggen en op niks nee zeggen", aldus Klaver.

De afgelopen maanden werkten de partijen al wel vaker samen op bepaalde dossiers en deden ze af en toe het woord voor elkaar in debatten.

Van een verdere fusie tussen de partijen is nu geen sprake benadrukt zowel Klaver als Ploumen. "Daar gaan we niet over, daar gaan de partijen over. Waar wij over gaan is hoe onze fracties samenwerken", benadrukte Klaver.

"We bouwen aan een steeds sterkere progressieve linkse beweging. Dit (één formatieteam, red.) is een enorme stap, nog niet eerder gedaan. Welke stappen volgen zullen we zien en samen met onze leden zetten", aldus de GroenLinks-leider.

Op de vraag wie de voorzitter van de nieuwe fractie wordt, reageerde Ploumen lachend.