In de week dat iedereen hoopte op een doorbraak in de formatie is er onrust ontstaan vanwege berichten over een mogelijke samenwerking tussen PvdA en GroenLinks. Donderdag kwamen VVD-leider Mark Rutte en D66-leider Sigrid Kaag op bezoek bij de informateur, maar zij hielden de kaken stijf op elkaar. Vrijdagmiddag staat opnieuw een gesprek gepland.

Begin deze week kwamen alle beoogde coalitiepartners van Kaag en Rutte twee keer op bezoek bij informateur Mariëtte Hamer om de 'bouwstenen' (opgesteld door de VVD- en D66-leider) van een mogelijk regeerakkoord in te zien.

Zowel Wopke Hoekstra (CDA) als Jesse Klaver (GroenLinks) en Lilianne Ploumen (PvdA) zagen aanknopingspunten om verder te praten, maar al snel ging het in plaats van over de inhoud toch weer over de poppetjes.

Hoewel Hamer hoopte op meer "vrolijkheid" in de formatie, bleken de onderlinge blokkades van voor de zomer nog aanwezig. Rutte en Hoekstra willen liever niet in een coalitie met twee linkse partijen, maar Klaver en Ploumen laten elkaar niet los.

Ondertussen herhaalde Kaag maandag in het AD dat ze niet wil doorregeren met de ChristenUnie, waardoor Gert-Jan Segers zich niet "gewenst" voelt. Hij staat sowieso niet te trappelen en ziet zichzelf liever op de reservebank plaatsnemen.

De coalitieopties: Ruttes voorkeur: VVD, D66, CDA en ChristenUnie

Kaags voorkeur: VVD, D66, CDA, GroenLinks en PvdA

Veel onrust vanwege mogelijke linkse samenwerking

Door de uitspraken van Kaag en de woorden van Segers kwam de coalitievoorkeur van de D66-leider prominenter in beeld. Opvallend genoeg lieten Rutte en Hoekstra zich, in tegenstelling tot voor de zomer, ook niet meer openlijk negatief uit over de twee linkse partijen.

Donderdag, toen de informateur Rutte en Kaag weer bij zich had geroepen en iedereen op een uitkomst hoopte, ontstond er veel onrust op en rond het Binnenhof vanwege berichten over een mogelijke samenwerking tussen GroenLinks en PvdA.

Volgens het AD zou daar worden gesproken over het vormen van één onderhandelingsteam, zodat ze met één mond spreken tijdens de formatie. Rutte en Hoekstra zouden daardoor toch overstag kunnen gaan, omdat de partijen elkaar dan niet zouden "overtoepen" met linkse ideeën.

De NOS schreef later op basis van bronnen dat een fusie van de twee linkse partijen zelfs werd gezien als een uitweg uit de impasse én dat dit scenario is besproken door Kaag en Rutte.

GroenLinks en PvdA geven nog geen openheid

GroenLinks en PvdA hielden de gordijnen gesloten. De partijen spreken al veel langer over hoe ze kunnen samenwerken: zo voeren de fracties tijdens debatten al geregeld het woord voor elkaar. Ook hebben Klaver en Ploumen altijd gezegd niet zonder de andere partij in een coalitie te stappen.

Een volledige fusie lijkt nog niet ophanden te zijn, schreef de NOS donderdagavond laat, maar PvdA is volgens bronnen inderdaad bereid om in de formatie volledig als één team te opereren. Zowel GroenLinks als PvdA heeft hier zelf nog niks over naar buiten gebracht.

Mocht dit voorstel inderdaad op tafel liggen, dan is het nog de vraag of dit Rutte en Hoekstra ertoe kan verleiden om met ze om de tafel te gaan zitten. De VVD-leider bleef deze week volhouden dat "iedereen nog in het mandje zit, ook Gert-Jan Segers". Verder wil Rutte zich niet uitlaten over berichten in de media.

Hoekstra geeft ook niet veel prijs, maar liet aan het AD wel weten sceptisch te zijn over de mogelijke plannen van de linkse partijen.

Hamer wil vrijdagmiddag opnieuw in gesprek met Rutte en Kaag

Rutte en Kaag zeiden donderdag na hun vijf uur durende gesprek met Hamer dat ze opnieuw een "goed gesprek" hadden gehad, langs "de lijnen van de inhoud". Verder wilden ze niets kwijt.

Op de vraag of Rutte verwacht dat Hamer vrijdag met haar eindverslag zal komen, antwoordde hij: "Ik verwacht dat er iets meer tijd nodig is."

Hamer praat vrijdagmiddag opnieuw met de twee partijleiders en hun secondanten Sophie Hermans (VVD) en Rob Jetten (D66). Het is nog niet bekend of ook de andere partijen weer op bezoek komen.