Jesse Klaver (GroenLinks) en Lilianne Ploumen (PvdA) gaan samen één onderhandelingsteam vormen bij eventuele formatiegesprekken. Ze willen hiermee VVD-leider Mark Rutte en CDA-leider Wopke Hoekstra laten zien dat ze met één mond spreken en zich niet uit elkaar laten spelen. Dit lijkt echter niet genoeg te zijn voor de VVD, die in een reactie laten weten dat dit hun "positie niet verandert".

Rutte liet eerder al weten niet met vijf partijen in een kabinet te willen. Indien GroenLinks en PvdA na de formatie aparte fracties blijven, lijkt deze stap in de samenwerking tussen de twee partijen niet voldoende voor de VVD.

Over het samenwerken na de formatie wilden Klaver en Ploumen nog geen uitsluitsel geven. De Kamerfracties gaan wel samenwerken en overleggen, maar voor nu alleen met betrekking tot de formatie. "Verdere stappen gaan we werkende weg ontdekken", zeiden ze allebei.

Volgens Ploumen is het nu een "logische en bijzondere stap" om met een gezamenlijke inzet de mogelijke onderhandelingen in te gaan. Klaver noemde het "een volgende stap in de linkse samenwerking". Een algemene fusie is in ieder geval nog niet aan de orde.

Hoekstra zei donderdagmiddag tegen het AD "sceptisch" te zijn over eventuele samenwerking tussen de linkse partijen.

Als Rutte en Hoekstra toch wél met Klaver en Ploumen om de tafel willen, betekent dit niet per se dat VVD, D66, CDA en GroenLinks/PvdA een kabinet zullen gaan vormen. Het staat namelijk nog niet vast dat de partijen er samen uit zullen komen.

Die kans lijkt wel groter dan bij eerdere formaties, omdat Rutte en Sigrid Kaag (D66) deze zomer 'bouwstenen' op papier hebben gezet, waar CDA, GroenLinks én PvdA aanknopingspunten in zagen. Ook neemt de tijdsdruk na vijf chaotisch verlopen maanden steeds verder toe.

Segers lijkt op de reservebank terecht te komen

"Alle partijen zitten nog in het mandje", zei Rutte woensdag nog. Hij doelde daarmee op ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers, die zich na uitspraken van Kaag in het AD niet "gewenst" voelt.

Toch kwam Segers deze week weer twee keer op bezoek bij de informateur, naar eigen zeggen "uit beleefdheid". De ChristenUnie-leider benadrukte dat hij nog steeds niet staat te trappelen, maar dat het aan Kaag en Rutte is om een keuze te maken.

"Ik heb voor het reces al aangegeven dat, als we nodig zijn, ik niet de laatste blokkade wil zijn. Ik zou het heel beschamend vinden als het uitloopt op nieuwe verkiezingen", aldus Segers, die daarmee op de reservebank lijkt plaats te nemen.