Vijf maanden na de verkiezingen is het volgens CDA-leider Wopke Hoekstra en ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers tijd om knopen door te hakken. Er liggen twee coalitieopties op tafel: een voortzetting van de huidige coalitie met de ChristenUnie, of de droomcoalitie van D66-leider Sigrid Kaag met GroenLinks en PvdA. Donderdag komt ze samen met Mark Rutte (VVD) op bezoek bij de informateur. Met welke partijen gaan ze verder?

De afgelopen twee dagen hebben Hoekstra en Segers, net als Lilianne Ploumen (PvdA) en Jesse Klaver (GroenLinks) het document dat Kaag bestempelde als "een aanzet tot een opzet van een regeerakkoord" ingezien. Ze kwamen daarvoor twee keer op bezoek.

Alle vier zagen ze aanknopingspunten. "Er zitten zeker dingen in die me aanspreken, ook dingen die me niet aanspreken", aldus Hoekstra dinsdag. "Er ligt een goede basis en dat kan een startpunt zijn van gesprekken", zei Klaver dinsdagavond, met Ploumen naast zich.

Segers wil zich constructief opstellen maar "ziet wel dat het een verhaal van twee liberale partijen is". Hij voerde de druk op door te zeggen dat het document met bouwstenen wat hem betreft openbaar gemaakt mag worden.

Informateur Mariëtte Hamer zei eind juni al dat ze verwachtte dat de partijen er inhoudelijk wel met elkaar uit zouden komen. De formatie belandde juist in een impasse vanwege onderlinge blokkades. Rutte en Hoekstra zaten niet te wachten op Klaver én Ploumen, maar zij wilden elkaar niet loslaten. En Kaag wilde liever niet opnieuw met Segers, die zelf ook niet stond te trappelen, in een coalitie.

De vraag is nu in hoeverre deze blokkades nog een rol spelen. Kaag zei maandag nog maar eens tegen het AD dat ze niet van plan is om door te regeren met de ChristenUnie. Segers vroeg zich vervolgens op dinsdag af waarom hij nog was uitgenodigd bij Hamer, als hij "toch niet gewenst is".

Rutte: 'Alle partijen liggen nog in het mandje'

Volgens Rutte is de coalitieoptie met de ChristenUnie nog niet uitgesloten. Alle partijen "zitten nog in het mandje", aldus de VVD-leider woensdag. "Ik heb niet gehoord dat ik gewenst of nodig ben", zei Segers een paar uur later zelf. Toch stelt hij zich constructief op. "Ik heb voor het reces al aangegeven dat, als we nodig zijn, ik niet de laatste blokkade wil zijn. Ik zou het heel beschamend vinden als het uitloopt op nieuwe verkiezingen."

Volgens Segers, die benadrukt dat hij nog steeds niet vooraan staat, is het nu aan Rutte en Kaag om te kiezen met welke partijen ze verder willen. Ook Hoekstra vindt het "tijd om knopen door te hakken". Of hij nog steeds een coalitie met GroenLinks én PvdA uitsluit, wilde de CDA-leider niet zeggen. "Ik denk dat verder speculeren in deze fase niet behulpzaam is."

Volgens Rutte is het "uiteraard de bedoeling dat deze fase wordt afgesloten met een advies welke partijen er gaan onderhandelen. Dat zou in de komende dagen moeten gebeuren." De vraag is nu wie er water bij de wijn zal doen. Mogelijk zullen er toch nog meer gesprekken met de andere partijen nodig zijn, voordat er knopen worden doorgehakt.