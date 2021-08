VVV-leider Mark Rutte en D66-leider Sigrid Kaag spreken dinsdag samen met informateur Mariëtte Hamer in drie sessies met CDA, PvdA, GroenLinks en ChristenUnie. Het eerste gesprek staat gepland voor de middag, na een debat over Afghanistan.

De leiders van VVD en D66 waren maandag bij Hamer om te praten over een document dat ze in de loop van de zomer hebben opgesteld. Dat stuk moet helpen om de impasse te doorbreken. De grote vraag is welke combinatie van partijen gevonden kan worden om een meerderheidscoalitie in het parlement te vormen.

Als eerste komt CDA-leider Wopke Hoekstra langs, samen met zijn partijgenoot Pieter Heerma. Daarna schuiven Lilianne Ploumen (PvdA) en Jesse Klaver (GroenLinks) aan. Die partijen zeggen elkaar niet los te laten in de formatie. ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers is de laatste die aanschuift.

De gesprekken vinden plaats in het Johan de Witthuis, niet ver van het Binnenhof.