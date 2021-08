D66-leider Sigrid Kaag wil niet in een nieuw kabinet gaan zitten met de ChristenUnie, zegt ze maandag in een interview met het AD. Maandagochtend komen de onderhandelaars van de VVD en D66 voor het eerst sinds het reces weer samen bij informateur Mariëtte Hamer.

Volg alles rondom de formatie Volgen Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom de formatie van het nieuwe kabinet.

"Het roer moet om. Het moet echt anders. Dat doe je met een andere samenstelling van het kabinet, met andere keuzes en prioriteiten", aldus Kaag. Al voor de zomer opperde D66 een vijfpartijenkabinet van VVD, D66, CDA, PvdA en GroenLinks, maar daar lijkt de VVD van Rutte weinig voor te voelen.

Kaag benadrukt in de krant dat D66 er de afgelopen weken "goed over heeft nagedacht". "Ik denk dat het voor D66 een hele logische voortgang is." Ze zegt dat D66 "het vertrouwen en de stem van de kiezers heeft gekregen omdat we hebben gezegd dat we het anders willen doen". "Dat betekent ook dat je juist andere partijen daarbij haalt."

D66 en de ChristenUnie van Gert-Jan Segers botsen vooral op kwesties als de verruiming van de euthanasiewetgeving. Kaag wil doorgaan met de wet voltooid leven, maar vanuit de christelijke partijen CU en CDA komt weerstand.

De afgelopen weken hebben D66 en VVD een eerste opzet voor een regeerakkoord geschreven met als doel om andere partijen aan te laten sluiten. "Het is een aanzet tot het fundament. Het is geen eindakkoord, geen slotakkoord. (..) Dat we al heel veel tijd verloren hebben (met formeren, red.) is duidelijk", aldus Kaag.