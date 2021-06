Informateur Mariëtte Hamer is er niet in geslaagd partijen te laten onderhandelen om zo tot een meerderheidskabinet komen. VVD, CDA, D66, PvdA, GroenLinks en ChristenUnie hebben onderling nog te veel blokkades waardoor er voor een andere uitweg is gekozen. Partijleiders Mark Rutte (VVD) en Sigrid Kaag (D66) beginnen daarom samen aan een "document op hoofdlijnen", luidt het advies.

Dat document, dat de aanzet moet zijn voor een nieuw regeerakkoord, moet binnen "enkele weken" af zijn zodat half augustus de coalitieonderhandelingen kunnen starten, maakt Hamer dinsdag in haar eindverslag bekend.

Het was de bedoeling dat het op dit punt duidelijk zou zijn welke partijen samen zouden gaan onderhandelen om tot een nieuwe meerderheidscoalitie te komen.

Dat Rutte en Kaag nu alvast gaan beginnen aan het schrijven van een regeerakkoord, wordt dan ook gezien als laatste redmiddel om de al vastgelopen formatie niet nog verder te laten ontsporen.

Hamer schrijft in haar verslag dat de huidige impasse "geen eindpunt" kan zijn. Daarom vraagt ze aan VVD en D66, de twee winnaars van de verkiezingen, een eerste stap te zetten om te komen tot een meerderheidscoalitie.

Inhoud lijkt minder groot probleem voor de partijen

Toen Hamer zes weken geleden aan deze opdracht begon, werd er eerst gekeken of partijen het inhoudelijk eens konden worden over welke problemen moeten worden opgelost.

Naast de grotere thema's voor de lange termijn, zoals het huizentekort op de woningmarkt en het versterken van de democratische rechtsorde, moeten er ook plannen komen voor de komende maanden. Het zogenoemde herstel- of transitiebeleid.

Inhoudelijk wisten de zes partijen elkaar enigszins te vinden, partijleiders benadrukten keer op keer dat de gesprekken met elkaar en met Hamer op dat vlak goed verliepen.

De crisis zit hem meer in het politieke. De blokkades van VVD en CDA enerzijds om niet met twee linkse partijen te gaan regeren en PvdA en GroenLinks anderzijds om alleen met elkaar in een kabinet te stappen, werden niet losgelaten.

De extra tijd die Hamer kreeg, de deadline lag op 6 juni, leidde niet tot een doorbraak.

Het ging sinds Hamer op 12 mei werd aangesteld als informateur nauwelijks meer over de vertrouwenscrisis rond Rutte, die aan het begin van de formatie voor problemen en vertraging zorgde.