Maandag wordt duidelijk of de formatie door kan met plan A. Volgens informateur Mariëtte Hamer is dat het geval als er uit VVD, D66, CDA, PvdA, GroenLinks en ChristenUnie "een goede coalitie" kan worden gevormd. In het afgelopen weekend hebben de zes partijleiders op verzoek van Hamer in een laatste poging met elkaar overlegd, maar alles wijst erop dat de patstelling niet is doorbroken, bevestigen bronnen aan NU.nl.

De blokkades van de afgelopen weken zijn niet verdwenen. Dit betekent dat VVD en CDA nog steeds niet met PvdA én GroenLinks willen onderhandelen.

Liever zien deze partijen een doorstart van de vorige coalitie met D66 en ChristenUnie.

Dat stuit weer op bezwaren bij D66. De partij van Sigrid Kaag wil een zo progressief mogelijke coalitie, zodat er vaart kan worden gemaakt met medisch-ethische kwesties. Dat kan in de ogen van Kaag alleen zonder de ChristenUnie.

ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers staat sowieso niet te springen om deel te nemen aan een nieuw kabinet.

Onduidelijk wat er nu gaat gebeuren

Hamer deed vrijdag een aantal suggesties waarover de zes partijen in het afgelopen weekend rustig konden nadenken. "Ik ga pas naar plan B als plan A definitief niet lukt", zei Hamer voor het weekend. Maandag komen alle partijleiders apart bij haar langs.

Wat daarna wordt besloten, is nog niet duidelijk. Hamer had als opdracht om uiterlijk 6 juni verslag uit te brengen aan de Tweede Kamer. In dat verslag moet ook staan welke partijen bereid zijn "de onderhandelingen over een coalitieakkoord te voeren".

Die deadline is inmiddels ruim verstreken. Het is aankomende donderdag precies honderd dagen geleden dat er verkiezingen zijn gehouden.