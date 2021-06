Het CDA heeft maandagavond een aantal donaties aan de partij bekendgemaakt. Dat deed de partij in een reactie op de bewering van voormalig CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt dat de partijkoers door donateurs wordt beïnvloed. Uit de bekendmaking van het CDA blijkt dat steunpilaar van de partij Hans van der Wind rond de verkiezingen in maart 1,2 miljoen euro heeft geschonken.

In de donderdag gelekte notitie van Omtzigt doet het Kamerlid uit Enschede een opvallende beschuldiging. Er lijkt "bijna 1 miljoen" van drie sponsoren te komen.

Die sponsoren, schrijft Omtzigt, "hebben belang bij pogingen om wijzigingen aan te brengen in de CDA-plannen". Omtzigt noemt specifiek het persoonlijke plan van Hoekstra om uit de crisis te komen en het CDA-verkiezingsprogramma.

De bewering dat partijdonoren invloed kunnen kopen, werd door demissionair minister Wopke Hoekstra (Financiën) maandag met klem weersproken. "Er is op geen enkele manier sprake geweest dat er wat dan ook aan het programma is gewijzigd naar aanleiding van donoren."

Maandagavond kwam daar een extra verklaring vanuit de partij bij. "Donateurs hebben op geen enkele manier de inhoudelijke koers van de partij kunnen beïnvloeden."

Ook Van der Wind voelde zich genoodzaakt opheldering te geven. "Ik steun het CDA al sinds 2006 met substantiële bedragen rondom de verkiezingen, vanuit mijn vennootschappen", aldus een schriftelijke verklaring op de CDA-site. "Ik doe dat vooral omdat het gedachtegoed mij aanspreekt."

Partijdonor Van der Wind: 'Niets geheimzinnigs aan'

Omtzigt heeft er ook moeite mee dat hij de sponsoren niet terugzag in het overzicht van het ministerie van Binnenlandse Zaken waar alle partijgiften boven 4.500 euro gemeld moeten worden.

Alle giften die uiterlijk 1 juli 2022 openbaar gemaakt moeten worden, heeft het CDA nu gepubliceerd. "Dit om volledig transparant te zijn over de donaties", zo staat in de verklaring.

Volgens Van der Wind, tevens voorzitter van de commissie fondsenwerving en daarmee onderdeel van het CDA-campagneteam, is er "niets geheimzinnigs" aan zijn donaties. "Sinds ik mag stemmen, ben ik betrokken bij het CDA, de laatste vijf jaar als voorzitter van de commissie fondsenwerving."

Leiderschapswissel zou voor meer inkomsten zorgen

Omtzigt merkte nog iets anders op, zo schrijft hij in zijn notitie. Toen minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge nog partijleider was, ging het niet goed met de partij. Peilingen bleven achter en er kwamen niet genoeg donaties binnen. Vanaf eind november vorig jaar leek "het spel echt op de wagen", aldus het Kamerlid.

Er was 500.000 euro beschikbaar voor de campagne, terwijl er minimaal 1,25 miljoen euro nodig was, liet Van der Wind in zijn rol als voorzitter van de fondsenwerving via een mail aan de partij weten.

Omtzigt schrijft: "Ik begrijp in die dagen van hen ook dat de sponsoren liever Wopke of mij hebben als lijsttrekker. Mijn reactie is heel simpel: daar gaan de sponsoren niet over."

Er werd vervolgens druk op De Jong uitgeoefend om af te treden. De inmiddels opgestapte partijvoorzitter Rutger Ploum zou twee keer bij De Jonge zijn langsgegaan om op zijn aftreden aan te dringen. In de media verschenen begin december verhalen over onvrede over de bewindsman onder CDA'ers.

De Jonge liet op 10 december weten dat hij opstapte als partijleider, maar repte publiekelijk met geen woord over interne druk. De combinatie van het ministerschap en het lijsttrekkerschap te zwaar zijn, zo luidt de officiële verklaring.

Over die suggestie, dat een leiderschapswissel de partijkas zou spekken, zeggen het CDA en Van der Wind maandagavond niets.