CDA-leider Wopke Hoekstra wil best onderhandelen met Jesse Klaver van GroenLinks over een nieuwe coalitie, maar hij benadrukt ook dat er duidelijke verschillen zijn. Hoekstra blijft vooral moeite houden als er een tweede linkse partij aanschuift, de PvdA in dit geval. Klaver vindt dat je partijen niet kunt uitsluiten voordat je met elkaar gesproken hebt.

Onderling komen Klaver en Hoekstra er wel uit, was de voorzichtige boodschap donderdagmiddag nadat zij samen bij informateur Mariëtte Hamer waren geweest.

Maar de obstakels zijn bekend: CDA en VVD willen niet met GroenLinks én de PvdA in een nieuwe coalitie. Omdat D66 hier ook bij wordt gerekend, is dat getalsmatig ook niet nodig.

Maar de twee linkse partijen houden elkaar stevig vast. Ze gaan alleen samen in een coalitie, of helemaal niet.

Om deze impasse te doorbreken, nodigde Hamer partijen samen uit die op het eerste gezicht de meeste moeite met elkaar hebben. Naast Hoekstra en Klaver zijn dat later op de dag ook Sigrid Kaag (D66) en Gert-Jan Segers (ChristenUnie) en Mark Rutte (VVD) en Lilianne Ploumen (PvdA).

88 Hoekstra: 'Klaver en ik hebben stabiele verstandhouding'

Hoekstra sluit samenwerking met Klaver niet uit

Hoekstra noemde de verschillen tussen het CDA en GroenLinks nog maar eens "fors". Er zijn volgens hem dan ook "een heleboel smaken" voor een nieuwe coalitie die hij liever ziet als de partij aan de onderhandelingen zou gaan deelnemen. "En ook dat is geen gegeven."

Maar GroenLinks helemaal uitsluiten, doet Hoekstra ook niet. "Ik heb nooit gezegd dat we in geen enkel geval met GroenLinks als vierde partij gaan onderhandelen."

Klaver ziet ook de verschillen, maar zijn vertrekpunt is dat je eerst moet onderhandelen, voordat je partijen kunt uitsluiten. Het gesprek met Hoekstra over de inhoud noemde hij zelfs "echt heel leuk".

"Dat is waar de formatie over gaat. Kijken of je tot elkaar kunt komen. Of het kan, weet ik niet. Daarvoor moet je eerst inhoudelijke gesprekken voeren", aldus de GroenLinks-leider.

Deze fase in de formatie blijft vooralsnog broos, het is aan Hamer om een knoop door te hakken. Zowel Hoekstra als Klaver verwees naar de informateur zodra zij vragen kregen over het vervolgproces.

Nog zes partijen komen in aanmerking voor formatie

Op dit moment zijn de zes partijen die donderdag bij Hamer op bezoek komen het meest nadrukkelijk in beeld voor verdere coalitieonderhandelingen. Segers sloot aanvankelijk kabinetsdeelname met Rutte uit vanwege de rol van de VVD-leider bij de gelekte notitie, maar hij is langzaam teruggekeerd van dat standpunt.

Toch staat Segers nog niet te popelen om mee te onderhandelen. Hij wijst er steeds op dat de ChristenUnie de tiende partij is geworden bij de verkiezingen. Bovendien zijn de verschillen met D66 groot. Na vier jaar samen in een kabinet hebben de partijen gevoelige medisch-ethische kwesties nog naar de achtergrond kunnen drukken, maar dat wordt voor een nieuwe regeerperiode erg ingewikkeld.

Voor Kaag is het duidelijk: zij wil het liefst met VVD, CDA, GroenLinks en PvdA verder praten.