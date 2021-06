Na drie weken van inhoudelijke gesprekken met een legioen aan politieke partijen en maatschappelijke organisaties is informateur Mariëtte Hamer er nog niet in geslaagd om met een coalitievoorstel te komen. Deze week ontaardde de formatie in gesteggel tussen PvdA en GroenLinks enerzijds en CDA en VVD anderzijds. Hamer is optimistisch, maar heeft de Tweede Kamer wel om meer tijd voor haar opdracht gevraagd.

"Ik ben niet heel somber. Er zijn veel mogelijkheden. Maar als u mij vraagt: 'Ziet u nou hup een coalitie eruit voortkomen?' Nee, dat zie ik nog niet", zei Hamer vrijdagmiddag na afloop van haar laatste gesprek van deze week. Eerder op de middag kwamen VVD-leider Mark Rutte en D66-leider Sigrid Kaag samen op bezoek.

Kaag sprak twee weken geleden haar voorkeur uit: VVD, D66, CDA, PvdA en GroenLinks. Maar Wopke Hoekstra (CDA) zei deze week dat hij niet staat te springen om een samenwerking met twee linkse partijen, vanwege de "grote verschillen".

Met de woorden van Hoekstra begon het gesteggel. Lilianne Ploumen (PvdA) en Jesse Klaver (GroenLinks) verweten de CDA-leider dat hij dwarsligt in de formatie, maar ook zij leggen een voorwaarde op tafel: ze willen niet zonder elkaar verder onderhandelen.

Rutte sloot zich vrijdagmiddag nadrukkelijk aan bij Hoekstra. "Die twee partijen staan voor ons op behoorlijke afstand en die combinatie vinden we niet voor de hand liggen. Ik merk dat ze (Ploumen en Klaver, red.) een beetje op Wopke reageerden, maar er zit geen licht tussen mij en Hoekstra."

De formatie lijkt daarmee opnieuw in een impasse te zijn beland, maar zo wil Hamer deze fase nog niet noemen. "Er zijn veel verschillen tussen binnen (de besloten gesprekken, red.) en buiten (wat er tegen de media wordt gezegd, red.). Het is veel te vroeg om te zeggen dat er een impasse is. Uiteindelijk ben ik nog maar drie weken bezig."

Hamer ziet inhoudelijk 'niet zo gek veel verschillen'

Ook zegt Hamer dat ze op basis van de inhoud "niet zo gek veel verschillen" ziet. "Ik vorder echt goed met mijn inhoudelijke opdracht, maar er zijn andere belemmeringen waar we het ook over zullen moeten hebben. Wat partijen van elkaar denken bijvoorbeeld."

Ze is van plan om komende week met meer partijen te gaan praten dan ze deze week (VVD, D66, CDA, PvdA, GroenLinks en ChristenUnie) heeft gedaan. Rutte en Hoekstra hebben al uitgesproken dat ze liever verder onderhandelen met ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers, maar hij houdt de boot nog af. Hoekstra voegde vrijdag Volt en JA21 nog toe aan zijn rijtje met opties.

Welke fractievoorzitters deze week een uitnodiging krijgen, is nog niet bekend. Wel benadrukte Hamer dat ze de gesprekken weer langs de inhoud wil gaan voeren. De vraag wie er met wie in een coalitie zou willen stappen, lijkt ze tijdelijk even te parkeren. "We gaan gewoon rustig verder kijken volgende week", aldus Hamer.

Hoelang de informateur nog nodig zal hebben voor haar opdracht, durfde ze niet te zeggen. "Ik hoop wel dat er echt vaart in blijft zitten. Maar ik ga geen nieuwe datum vastprikken."