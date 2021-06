De PvdA en GroenLinks blijven erbij dat zij alleen samen in een kabinet willen. Dat hebben fractieleiders Lilianne Ploumen en Jesse Klaver benadrukt na een gesprek met informateur Mariëtte Hamer.

Bij het overleg was ook D66-leider Sigrid Kaag aanwezig. Zij zou graag met beide partijen samenwerken in wat een "zo progressief mogelijke" coalitie moet worden.

Bij de andere beoogde coalitiepartners VVD en CDA ligt samenwerking met PvdA én GroenLinks erg gevoelig. Zo'n coalitie "ligt niet het meest voor de hand", zei CDA-leider Wopke Hoekstra eerder al, nadat ook hij samen met Kaag bijeen was geweest met de informateur. Volgens Hoekstra zijn de verschillen met beide linkse partijen nog steeds "zeer groot".

De VVD staat evenmin te springen om een coalitie met zowel de PvdA als GroenLinks. Partijleider Mark Rutte gaf direct na de verkiezingen van 17 maart al aan dat zo'n samenwerking voor de liberalen waarschijnlijk een brug te ver is. De VVD en D66 hebben als de twee grootste partijen in de Tweede Kamer het voortouw in de formatie.

Gesprekken gingen over de inhoud, inhoud niet gedeeld

De partijen voerden "verdiepende gesprekken", met name over de vraag wat nodig is om Nederland uit de coronacrisis te trekken. Daarbij stond de inhoud centraal, haastten de partijleiders zich te zeggen, maar zonder vervolgens ook maar iets over die inhoud te willen zeggen.

Rutte en Hoekstra gaan dinsdagavond nog samen langs bij de informateur. Woensdag doen zij dat naar verluidt opnieuw, maar dan in het gezelschap van fractievoorzitter Gert-Jan Segers van de ChristenUnie. Die kan VVD, D66 en CDA ook aan een meerderheid in de Tweede Kamer helpen, maar hij heeft tot dusver steeds gezegd dat hij liever de oppositie ingaat.

D66 zit evenmin te wachten op hernieuwde samenwerking met de ChristenUnie. De twee partijen verschillen hemelsbreed van mening over met name medisch-ethische kwesties. Daarvan werden er vier jaar geleden veel aan de formatietafel dichtgetimmerd. Kaag heeft al laten weten dat D66 daar niet nog eens toe bereid is.