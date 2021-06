VVD-leider Mark Rutte en D66-leider Sigrid Kaag gaan vrijdagmiddag uur samen op gesprek bij informateur Mariëtte Hamer. Dat de twee fractievoorzitters tegelijk aan tafel plaatsnemen, kan worden gezien als een eerste concrete stap in de vorming van een coalitie. In de afgelopen twee maanden werden nog niet eerder door twee partijen gezamenlijk gesprekken gevoerd met een informateur.

Hamer begon deze week aan haar opdracht. Ze ontving maandag en dinsdag alle achttien fractievoorzitters om met hen te praten over hun ideeën en plannen voor een nationaal herstelplan om uit de coronacrisis te komen. Ook bespraken ze welke inhoudelijke onderwerpen met urgentie behandeld moeten worden.

Kaag liet na afloop van haar gesprek weten dat ze graag voor het zomerreces een coalitie van D66, VVD, CDA, PvdA en GroenLinks ziet. Rutte kon zich vinden in het tempo van Kaag, maar wilde behalve D66 en CDA nog geen andere partijen noemen. "Daar gaat deze fase niet over."

Vlak na de verkiezingen van half maart zei Rutte nog dat hij niet wil samenwerken met een "wolk aan linkse partijen". Ook liet hij destijds weten een voorkeur te hebben voor een coalitie met JA21 of de ChristenUnie.

Hoewel Kaag en Rutte beiden het CDA als beoogde coalitiepartner noemen, is het nog geen uitgemaakte zaak dat de partij van Wopke Hoekstra in een nieuw kabinet zal stappen. CDA-leider Hoekstra zei dinsdag na afloop van zijn gesprek met informateur Hamer dat hij zich "zeer wel kan voorstellen" dat het CDA in de oppositie gaat, maar zich "ook kan voorstellen" dat het CDA zal deelnemen in een volgend kabinet.

Daarnaast wil hij in deze fase van de formatie "eerst met een grote groep van acht of negen partijen in gesprek over "een aantal inhoudelijke onderwerpen".

Op 6 juni moet helder zijn wie samen verder willen onderhandelen

De Kamer heeft Hamer tot 6 juni de tijd gegeven om met een eindverslag te komen. Dan moet ook duidelijk zijn welke partijen het op inhoud met elkaar kunnen vinden en over een nieuwe coalitie gaan onderhandelen.

Eerder op vrijdag ontving Hamer een aantal burgemeesters en verschillende kopstukken uit de polder, zoals de voorzitters van werkgeversorganisatie VNO-NCW en vakbond FNV. Om 11.30 uur kwamen onder anderen Jacco Vonhof van MKB-Nederland en Robèr Willemsen van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) op bezoek.