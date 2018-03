Kabinet wil spaarloon behouden

Op dit moment kost het spaarloon 800 miljoen euro per jaar. Volgens de brief van Hoogervorst zou de maximale inleg per werknemer verlaagd worden van 788 naar 470 euro per jaar. Het premiespaarloon en de winstdelingsregeling zouden moeten verdwijnen.

Het bedrag van 422 miljoen wil Hoogervorst vinden door de arbeidskorting (een belastingaftrek voor werkenden) minder te verhogen. Verder is een potje van 82 miljoen, dat bedoeld was voor een regeling van verlofsparen, beschikbaar.

Najaarsoverleg

De brief van Hoogervorst vloeit voort uit het Najaarsoverleg tussen kabinet en sociale partners van zaterdag. Het gedeeltelijk behoud van het spaarloon is een van de dingen die het kabinet werkgevers en werknemers heeft toegezegd als die bereid zijn de lonen te matigen.

Volgens het regeerakkoord zou het spaarloon per 1 januari verdwijnen. In plaats daarvan zou een regeling voor verlofsparen komen. De sociale partners hebben sterk aangedrongen op het behoud van het spaarloon, daarin gesteund door een meerderheid van de Tweede Kamer.

Maandagmiddag spreekt de Kamer over de brief. De vakcentrale FNV reageert echter zeer teleurgesteld op het voorstel. ,,Die 340 miljoen euro uit het potje van de arbeidskorting en 82 miljoen uit verlofsparen betekent niks extra's. Terwijl minister De Geus (Sociale Zaken) ons dit weekeinde in totaal 500 tot 550 miljoen euro heeft beloofd'', aldus FNV-bestuurster A. Jongerius.