Inflatie loopt iets op

Ten opzichte van januari stegen de prijzen vorige maand met gemiddeld 0,5 procent. Vooral kleding en schoeisel werden duurder. Dat is volgens het CBS echter gebruikelijk voor de tijd van het jaar door het einde van de uitverkoop en de komst van de nieuwe zomercollecties. Naast autobrandstoffen en verse groente en fruit werd ook koffie in februari duurder.

In januari was de inflatie al gestegen naar 1,5 procent door fors hogere energieprijzen. In 2004 lag de inflatie nog gemiddeld op 1,2 procent.

Ondanks de prijsstijging van groente, fruit en koffie was het totale pakket voedingsmiddelen en alcoholvrije dranken in februari gemiddeld nog 2,2 procent goedkoper dan een jaar eerder, wat alles te maken heeft met de supermarktoorlog. Het is wel minder dan in januari, toen de prijsdaling op jaarbasis nog 3,4 procent was.

Volgens de Europese berekeningsmethode is de inflatie in ons land in februari uitgekomen op 1,5 procent tegen 1,2 procent in januari. Alleen Finland deed het in de eurozone toen beter dan Nederland. Het Europese bureau voor de statistiek, Eurostat, verwacht dat de inflatie in de twaalf landen van de eurozone in februari uitkomt op 2 procent.