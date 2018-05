Kadaster: huizenprijs daalde in vierde kwartaal

Over heel 2004 werden woonhuizen 3,9 procent duurder. De gemiddelde verkoopprijs van een huis kwam daarmee op 212.729 euro. Er werden vorig jaar 191.891 woningen verkocht, 0,7 procent minder dan in 2003. In het vierde kwartaal verwisselden 54.317 huizen van eigenaar. Dat is 7,7 procent meer dan in het derde kwartaal. Ten opzichte van het vierde kwartaal van 2003 is er echter sprake van een daling 4,9 procent.

De makelaarsorganisatie NVM kwam eerder deze maand met een gemiddelde prijsstijging voor woningen in het vierde kwartaal tegenover het derde kwartaal van 0,9 procent. Een verklaring voor de verschillen in de publicaties van NVM en Kadaster is dat de eerste een beperkter zicht op de markt heeft.

Ongeveer tweederde van de makelaars opereert onder de NVM-paraplu. Het Kadaster registreert alle woningtransacties. Ook noteren de makelaars een verkoop bij het tekenen van het koopcontract, terwijl het Kadaster een transactie registreert bij de overdracht van een woning. Dat is in de praktijk enkele maanden later.

Het aantal gedwongen verkopen over 2004 nam toe met 55,5 procent van 967 tot 1504.