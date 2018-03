Minder miljardairs door koersval

De oprichter van softwaregigant Microsoft heeft nu een geschat vermogen van 40,7 miljard dollar. Dat is aanzienlijk minder dan de ,8 miljard die hij eind 2001 nog had, maar nog steeds goed voor de eerste positie. Microsoft levert ook de nummers vier en zestien in de top twintig van rijkste mensen. Dat zijn medeoprichter Paul Allen (20,1 miljard dollar) en de huidige bestuursvoorzitter Steve Ballmer (11,1 miljard).

Nederlandse toppers

Een nieuwkomer is John de Mol. Hij staat 427e met een netto vermogen van 1 miljard dollar, vooral vergaard uit de verkoop aan het Spaanse Teléfonica van zijn televisieproductiemaatschappij.

Andere landgenoten zijn de erfgename van het Heinekenconcern Charlene de Carvalho. Na het overlijden van haar vader heeft zij 25 procent van de preferente aandelen van de holding van de brouwerij in bezit gekregen. Zij staat 88e met een vermogen van 3,7 miljard dollar. De industrieel John A. Fentener van Vlissingen is 303e en John de Mols voormalige compaan Joop van den Ende siert de 368e plaats.

Top 3

Achter Gates staat investeerder Warren Buffet. Hij ging er vorig jaar meer dan 4 miljard dollar op achteruit, maar hield toch nog ,5 miljard over. Op de derde plaats staan de Duitse gebroeders Karl en Theo Albrecht, oprichters van de Aldi-supermarkten. Hun vermogen zakte vorig jaar van 26,8 naar 25,6 miljard dollar.

De Saudische prins Alwaleed Bin Talal Alsaud neemt de vijfde plaats in. Zijn beleggingen zijn goed voor 17,7 miljard dollar. TV-presentatrice Oprah Winfrey mag zich nu ook miljardair noemen. Zij is de eerste zwarte vrouw die in de Forbes-lijst is opgenomen. Opvallend is verder de opkomst van de Russische tycoons. Hun aantal nam toe van tien naar zeventien.

Het blad heeft een speciale categorie voor persoonlijkheden wier vermogen jammerlijk niet is voortgekomen uit "succesverhalen van ondernemend kapitalisme". Tot die groep behoort vooral de adel of politieke leiders die hun macht in persoonlijk inkomen weten om te zetten.

Onze vorstin, Beatrix Wilhelmina Armgard der Nederlanden, is relatief arm met volgens Forbes 250 miljoen dollar, 50 miljoen minder dan de Palestijnse leider Yasser Arafat. Een der laatste communistische leiders in de wereld, de Cubaanse president Fidel Castro, moet zich behelpen met 110 miljoen dollar.

Het is kennelijk zoeken naar miljardairs in deze mindere tak van de fortuinlijken. Zelfs de Britse vorstin staat voor slechts een half miljard. Maar prins Hans Adam van Liechtenstein en de Iraakse heerser Saddam Hussein zijn miljardairs met elk 2 miljard dollar.