The Sapphires - Wayne Blair

Een feelgoodmovie kan zo onweerstaanbaar zijn - zeker wanneer handig gebruik gemaakt wordt van aanstekelijke muziek - dat zelfs de grootste cynicus zich ondanks de voorspelbaarheid gewonnen moet geven.

The Sapphires is zo'n film die alles heeft, inclusief de triomf van de underdog en swingende soulmuziek. En het is ook nog gebaseerd op een waargebeurd verhaal.

The Sapphires begint in de Australische outback, waar in 1968 weinig te merken is van de revolutionaire winden die elders in de wereld waaien. In het gehucht Cummeragunja Mission zingen drie Aboriginal zussen nog gewoon braaf country & westernnummers. Ondanks hun zuivere stemmen winnen ze nooit een talentenjacht, omdat de blanke bevolking ze discrimineert.

Dronken Ier

Bij een zo'n talentenjacht zit de immer dronken Ierse muzikant Dave Lovelace (Chris O' Dowd) aan de knoppen en hij ziet wel wat in de meiden. Moeten ze wel hun repertoire aanpassen van country naar soul. Langzaam maar zeker krijgen Gail, Cynthia en Julie de nummers onder de knie - letterlijk, want ze gaan er steeds beter bij swingen.

Ondertussen probeert Dave een tournee voor ze te regelen, maar erg professioneel is hij niet - anders zou hij ook niet in zijn oude auto slapen. Toch lukt het hem een tour te ritselen door Vietnam, of all places. De Amerikaanse troepen hebben muzikale steun nodig. Maar mogen de drie meiden - plus een blanke aanvulling - wel zo ver weg van hun ouders?

Charmante ritselaar

Chris O' Dowd, die doorbrak met zijn rol als charmante politieagent in Bridesmaids, maakt een mooi nummer van de berooide charmante ritselaar Dave. Ook de onbekende actrices die de zusjes spelen (Deborah Mailman, Miranda Tapsell en Jessica Mauboy) zijn goed op dreef en de soulmuziek is de kers op taart.

The Sapphires begint als The Commitments, de bekende film over een Ierse band, eindigt als Good Morning Vietnam. De gevaren van optreden in een oorlogsgebied komen ook aan bod in de film, maar uiteindelijk zegeviert de muziek - het is tenslotte een feelgoodmovie.

Bij de aftiteling zien we nog ontroerende foto's van de echte Sapphires, op wiens avonturen de film is gebaseerd.

