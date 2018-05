Bullet to the Head - Walter Hill

Nu Schwarzenegger (65) met The Last Stand aan een comeback bezig is kan Sylvester Stallone (66) natuurlijk niet achterblijven.

Hij beleefde weliswaar al een comeback met Rocky Balboa (2006) en Rambo (2008), maar dat waren vertrouwde personages. En ook Sly wil zijn nieuwbakken populariteit dankzij The Expendables ten gelde maken.

Strip

Dus zien we hem als opgepompt stripfiguur opdraven in Bullet in the Head, gebaseerd op een Franse graphic novel.

Regisseur Walter Hill (die Schwarzenegger 25 jaar terug regisseerde in Red Heat) verplaatste het verhaal naar Louisiana, vanwege de belastingvoordelen voor filmproducties in deze staat – de broeierige sfeer ter plekke is een bijkomend voordeel.

Bekijk de trailer



Stallone speelt de huurmoordenaar James Bonobo, die met zijn partner Louis (Jon Seda) een klus opknapt in een luxe hotel. Een hoertje dat getuige is van de moord laat Bonobo leven. Sympathiek, maar niet erg slim.

Wanneer zijn partner vervolgens wordt uitgeschakeld ziet Bonobo zich genoodzaakt samen te werken met de rechercheur die op de zaak wordt gezet, Taylor Kwon (Sung Kang uit Fast & Furious).

Buddy movie

Vanaf dat moment voltrekt Bullet in the Head zich volgens de regels van de in de jaren 90 zo populaire buddy movie, met twee kibbelende partners tegen wil en dank. Bonobo moppert voortdurend dat zijn gelegenheidspartner alles met zijn mobieltje regelt – en met succes, zodat hij zelf vooral als fossiel afsteekt. Een aardig stukje zelfspot.

Maar voor de rest ademt Bullet in the Head - waarvan het verhaaltje al net zo willekeurig is als de titel - een achterhaalde sfeer uit. Je kan het nostalgisch noemen, zoals The Last Stand met Schwarzenegger; maar films als Bullet in the Head en The Last Stand haalden tien jaar terug de bioscoop niet meer doch gingen regelrecht naar de videotheek.

Christian Slater

Dat geldt nog meer voor Bullet in the Head dan voor The Last Stand: geen B-filmcliché blijft onbenut, tot en met de uiteindelijke confrontatie in de verlaten loods.

Gelukkig heeft Stallone – die oogt als een karikatuur van zichzelf - nog wat geestige oneliners in petto. In een bijrol zien we Christian Slater even voorbij komen – nog iemand die hoognodig aan een comeback toe is

In 76 zalen