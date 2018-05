Bridesmaids - Paul Feig

Platvloerse komedies, van Porky’s Pikante Pretpark tot American Pie, leken vooral voorbehouden aan een mannelijk publiek.

Totdat films als Knocked Up en The Hangover lieten zien dat ook een vrouwelijk publiek kon lachen om smerige bakken, zolang ze óók met de personages konden meeleven. Alleen die éne volwassen komedie voor vrouwen bleef uit - tenzij je kon lachen om Sex & the City.

Vrouwelijke Galifianakis

Die leemte wordt nu opgevuld met Bridesmaids, dat als het vrouwelijke antwoord op The Hangover mag worden beschouwd.

Er staat namelijk een bruiloft op de agenda, er gaat uiteraard van alles mis op de vrijgezellenparty, en er zit zelfs een vrouwelijke versie van dikzak Zach Galifianakis in: de al even onbeschaamde Melissa McCarthy.

Maar waar The Hangover toch meer een ensemble comedy was is de spil en het warm kloppende hart van Bridesmaids de comediene Kristen Wiig. Deze Saturday Night Live-veterane, eerder dit jaar te zien in de sf-komedie Paul, speelt het centrale personage Annie.

Haar blijft weinig bespaard: ze heeft een suf baantje, woont samen met een stel rare Britten en is voor haar liefdesleven afhankelijk van een egoïstische fuck-buddy (geestige rol van Mad Men’s John Hamm).

Snob

Gelukkig kan Annie met haar goede vriendin Lillian (Maya Rudolph) lachen om alle tegenslagen in de liefde. Tot deze Lillian ineens aankondigt te gaan trouwen.

Dat is al een schok voor Annie, maar als beste vriendin krijgt ze tijdens de huwelijksvoorbereidingen concurrentie van een snobistische nieuwe vriendin, Helen (Rose Byrne).

Voedselvergiftiging

De scène waarin Annie en Helen om de beurt met speeches elkaar de loef af proberen te steken om te bewijzen hoe goed ze Lillian kennen is pijnlijk en leuk tegelijk.

Het wordt nog veel gênanter wanneer Annie de rest van de bruidsmeisjes voor de lunch meeneemt naar een authentiek en exotisch restaurant. Daar lopen de dames een voedselvergiftiging op die hen lelijk parten speelt in een smetteloze bruidswinkel.

Lachen of huilen

Met de platvloerse grappen zit het dus wel goed bij Bridesmaids, maar wat de film boven de doorsnee komedie doet uitsteken is Kristen Wiig, die van Annie een tragikomisch personage maakt: je weet niet goed of je moet lachen of huilen wanneer de volgende ramp zich aandient.

In de VS was Bridesmaids al een dikke hit – al moesten de bruidsmeiden wel de mannelijke vrijgezellen van The Hangover 2 voor zich dulden.

In 69 zalen