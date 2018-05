Norwegian Wood – Tran Anh Hung

De nieuwe film van Tran Anh Hung (The Scent of Green Papaya, Cyclo) is gebaseerd op het wereldberoemde roman van Haruki Murakami.

Wie het boek van de Japanse schrijver nog niet kent, heeft een extra reden het snel te lezen.

Breekbaar

Tokyo, 1969. Net als overal in de wereld revolteren de studenten. We zien ze in de film paraderen met hun rode vlaggen en politieke retoriek. Er hangt verandering in de lucht. Het is de tijd van de (seksuele) revolutie.

Maar het hart en hoofd van Toru Watanabe (Kenichi Matsuyama) zijn elders. De teruggetrokken 19-jarige student is verliefd op de mooie, maar vreselijk breekbare Naoko (Rinko Kikuchi). Sinds de zelfmoord van hun beider jeugdvriend Kizuki is ze zichzelf langzaam maar zeker aan het verliezen.

Bekijk de trailer

Anders dan Naoko leert Toru uiteindelijk wél te leven met eenzaamheid, teleurstelling en de pijnlijke kanten van de liefde. Soms bezoekt hij Naoko in het psychiatrisch rusthuis in de bergen waar ze leeft. Ondertussen leert hij Midori (Kiko Mizuhara) kennen: wild, levendig, vrijgevochten…

Oppervlakkig

Norwegian Wood is een vrijwel niet verfilmbaar, mijmerend boek en er gaat onvermijdelijk iets verloren in deze verfilming. Voor wie de roman niet kent, zullen sommige sprongen in het scenario zelfs verwarrend zijn.

Het wordt vooral allemaal wat oppervlakkiger. Toru, die in het boek zo bijzonder openhartigheid en nieuwsgierigheid zijn eigen leven en dat van zijn twee grote vriendinnen observeert, wordt in de film vervangen door een neutrale, fletsere hoofdpersoon. Ook Midori was oorspronkelijk een veel sterker personage.

Mis gaat het ook wanneer de regisseur een dramatisch keerpunt in het verhaal nóg groter probeert te maken door Toru op een verwarde dwaaltocht door Japan te sturen. Of - extra jammer in een verhaal waarin mooie eenvoudige liedjes zo centraal staan - de muziek er een extra traan uit probeert te persen.

Poëzie

Dat zijn minpuntjes, maar Tran Anh Hung heeft kennelijk vooral de melancholische toon willen treffen. En dat lukt gelukkig wel. Met het fraaie camerawerk van Ping Bing Lee (Millennium Mambo), vol van vloeiende bewegingen en poëtische details, doet hij de roman uiteindelijk wel eer aan.

In 19 zalen