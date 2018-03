Docu over wapenbezit VS beste aller tijden

Bowling for Columbine is een ironische aanklacht tegen hetwapenbezit in de VS. Moore concentreert zich op de schietpartij inde Columbine High School in Littleton, Colorado in 1999. Tweejongens schoten toen twaalf scholieren en een leraar dood voor zijzelfmoord pleegden.

De documentaire opende dit jaar het Internationale DocumentaryFestival Amsterdam (IDFA) en kreeg daar de publieksprijs. In Rogerand Me achtervolgt Moore de president-directeur van General Motorsdie heeft besloten de fabriek in Flint in de staat Michigan tesluiten.

De leden van IDA plaatsten The Thin Blue Line op de tweedeplaats. Deze documentaire gaat over het proces tegen de daders vande moord op een politieman in Dallas in 1976. De beklaagden blekenten onrechte te zijn veroordeeld.

IDA, dat in 1982 werd opgericht, heeft ongeveer 2700 leden invijftig landen.