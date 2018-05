Little Man – Keenen Ivory Wayans (video)

Bekijk trailer: Modem / Breedband

Het Amerikaanse showbizz-vakblad Entertainment Weekly becijferde onlangs dat de Wayans familie de Machtigste Familie van Hollywood is, of in elk geval de Best Boerende. De broers Keenen Ivory, Damon en Marlon Wayans (en zusje Kim) waren van 1990 tot 1994 smaakmakers van de baanbrekende multiculturele comedy—show In Living Color. Aanvankelijk maakte alleen Living Color-lid Jim Carrey (ironisch genoeg de enige blanke in het gekleurde gezelschap) de overstap naar Hollywood.

Maar dankzij het succes van Scary Movie 1 en 2 begonnen de Wayans aan een flinke inhaalslag. Intussen hebben zo’n 50 films en tv-series met de in totaal tien (!) Wayans-familieleden meer dan een miljard dollar opgeleverd, met White Chicks (2004) als laatste wapenfeit.

Juwelendief

Daarbij is het motto ‘keep it in the family’: regie, script, productie en de hoofdrollen worden meestal door de Wayans waargenomen. Zo ook in Little Man, geschreven door Shawn en Keenen Ivory, geregisseerd door de laatste, en met hoofdrollen voor Shawn en Marlon. Op deze wijze houden ze controle over het eindproduct en weten Wayans-fans (én Wayans-haters) precies waar ze op kunnen rekenen: platvloerse grappen over seks en ras in kluchten rond een flinterdun en vergezocht uitgangspunt.

In White Chicks (van Keenen Ivory Wayans) speelden Shawn en Marlon twee zwarte FBI-agenten die undercover gaan als twee Paris & Nicky Hilton-achtige verwende blanke rijkeluisdochters, en niemand die door hun vermomming heenzag. In Little Man speelt Marlon –met behulp van digitale effecten- een juwelendief van dwergachtige proporties die ‘undercover’ gaat als baby om zo een diamant te kunnen terug stelen. Shawn speelt de adoptievader die niet doorheeft dat zijn ‘baby’ een volwassen man is.

Platvloers

Onwaarschijnlijk? Inderdaad, maar bijna net zo onwaarschijnlijk is het succes dat de Wayans keer op keer hebben met hun platvloerse komedies. White Chicks was ook in Nederland twee jaar terug een kassucces, met een kwart miljoen bezoekers, ondanks zure recensies. Ook Little Man (hoogtepunt van de trailer: de ‘baby’ krijgt een thermometer in zijn kont) zal zijn publiek wel weer vinden.

Daar heeft de film wederom geen recensies bij nodig, wat wel zo prettig is voor uw NU.nl-recensent. Die kan zich zo een dubbele beproeving besparen: eerst een Wayans-klucht moeten ondergaan en daarna de hate-mail dat hij een azijnpisser is die niet kan lachen om poep- en piesgrappen.



Het Parool:

"Er valt weinig lol te beleven aan deze gemakzuchtig op de onderbuik mikkende klucht"